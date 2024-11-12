台灣首度參加資訊教育國際評比 「運算思維」奪第一

台灣首度參加「國際電腦與資訊素養研究2023」，就在「運算思維」的項目中排名第一，教育部今日舉行記者會公布評比結果，提到除了運算思維外，我國在「電腦與資訊素養」上也拿下第4名，兩者與家庭社經背景的關聯性，均低於國際平均，可見台灣的資訊教育有較佳的社會公平性。

教育部今日公布我國學生參加「國際電腦與資訊素養研究2023」（International Computer and Information Literacy Study, 簡稱ICILS 2023）的國際評比結果。國教署長彭富源指出，這項研究每5年針對運算思維、電腦與資訊素養兩大項進行國際評比，對象是各國8年級學生。評比結果能夠了解教學現場實際情形，以及現行課程教學運作的結果，也能進而了解是否有能持續努力的地方。

台師大學習資訊專業學院研究講座教授蔡孟蓉說明，ICILS是5年計畫，共有34國家、5000多所學校參加，13萬多名學生、6萬多名教師參與。調查分為兩大項目，「電腦與資訊素養」是能存取、評估、有效使用數位資訊的能力，具有「運算思維」則是能解析問題，並擬定由電腦執行的解題方案。

運算思維的部分，我國學生在24個國家中排名第一，成績共分為4級，蔡孟蓉指出，台灣學生的成績達3級以上者共52％，優於國際平均的29％，且男女學生的成就無顯著差異，與芬蘭、挪威、韓國等國家差不多。另外，運算思維成就與家庭社經背景的關聯性，則是低於國際平均，顯示台灣的運算思維教育有較佳的社會公平性。

電腦與資訊素養方面，我國排名在34個國家中位居第4，前3名為韓國、捷克及丹麥。蔡孟蓉特別提到，台灣學生學習「安全且負責任使用資通訊技術」達中等程度以上的比例，如社交媒體、網路霸凌等等，顯著高於國際平均，反映資訊科技課綱中資訊倫理議題的落實。

另外，蔡孟蓉指出，各國女學生的電腦與資訊素養成就顯著高於男學生，台灣與各國趨勢相同，女學生表現顯著高於男學生。而台灣學生的電腦與資訊素養成就與家庭社經背景的關聯性，也是顯著低於國際平均。

本次調查涵蓋各國對生成式AI工具應用的看法，蔡孟蓉指出，台灣校長相較於其他國家，更能察覺AI對學習與教學的影響，既認同AI在學習與教學上的積極價值，也會意識到其負面衝擊。

台師大校長吳正己認為，108課綱看見國際整體在運算思維上的趨勢，所以列入課綱核心，再加上國教資訊科技的輔導團等等協助，讓台灣本次評比有好的結果．