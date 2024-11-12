電腦與資訊素養國際評比 台生運算思維得分居冠

台灣首次參加電腦與資訊素養國際評比，參與施測的國中8年級學生在運算思維平均得分548分，在參與國家中排第1，而電腦與資訊素養平均得515分，在參與國家中排第4。

教育部今天舉行「2023電腦與資訊素養國際評比研究（ICILS ）」成果發表會，這是台灣首次參與，ICILS由國際教育成就評鑑協會主導，透過線上測驗與問卷檢測國中8年級學生的資訊科技概念、技能和問題解決的實作能力與素養。

教育部國民及學前教育署和國家教育研究院委託台灣師範大學團隊執行，由台師大校長吳正己擔任計畫主持人，並與台師大教授蔡孟蓉共同擔任國家研究召集人；全球有34國參與評比，台灣有169所國中、5112名學生參與。

調查於去年5月至6月進行，調查內容為電腦與資訊素養（使用電腦蒐集或產出資訊等）和運算思維（解析問題並擬定由電腦執行的解題方案）。

蔡孟蓉表示，根據調查結果，台灣學生在運算思維平均得分548分，高於國際平均（483分），在24個參與國家中排名第1，且52%台灣學生達3級以上水準，具備獨立解決複雜問題的能力，比率優於國際平均（29%）。

在電腦與資訊素養方面，蔡孟蓉提到，台灣學生平均得515分，高於國際平均（476分），在34個參與國家中排第4，僅次於韓國、捷克和丹麥，64%台灣學生達2級以上水準，具備使用資訊科技調查和創造的能力，優於國際平均（49%）。

進一步比較性別差異，蔡孟蓉指出，台灣男女生在運算思維的表現無顯著差異，女生在電腦與資訊素養的表現則顯著優於男生；台灣學生的成就表現與家長教育程度、職業、家庭電腦資源等家庭社經背景的關聯則低於國際平均，顯示台灣的資訊科技教育具備較高的社會公平性。

分析整體評比結果，蔡孟蓉表示，台灣學生在學校學習的運算思維概念與技能、資訊倫理和資訊安全較深入，都顯著高於國際平均，可見現行資訊科技課綱有發揮一定成效；而台灣重視數位平權，資訊教育公平性也較佳；另外，台灣女學生在電腦與資訊素養表現佳，可鼓勵未來從事資訊科技工作。