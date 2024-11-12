防詐總動員 新北汐止警分局長深入校園宣講識詐觀念

為強化校園安全及提升學生的防詐知識，汐止警分局分局長徐俊生今（12）日率領「識詐宣講團」前往秀峰高級中學國中部，舉辦校園犯罪預防宣導活動，此次活動結合識詐觀念，並與學生們共同探討相關議題，反應相當熱絡，汐止警識詐宣講團將繼續主動出擊，全力守護民眾財產安全。

本次校園阻詐宣導特別針對學生族群最易接觸之假網拍及視訊聊天、遊戲點數等交友詐騙，並細說新興的詐騙手法及特徵，讓學生提升各類詐騙的警覺心，並將防詐相關資訊帶回家中，與爺爺、奶奶等長輩分享。如此一來，不僅能將防詐意識從校園擴展到學生家庭，增強社會的犯罪防護網，更能促進家庭親子間的互動。

汐止警分局長徐俊生表示，113年度迄今成功攔阻計50件，成功攔阻金額達近2277萬元，汐止分局未來除秉持「追本溯源、打擊源頭」等原則持續追緝，更將持續與學校合作，共同守護校園安全，並進一步加強校園周邊治安熱點的巡邏，同時加深校方與警方之間的聯繫，致力於為汐止地區的學生們打造一個安全、安心的學習環境。

汐止警識詐宣講團將繼續主動出擊，針對百工百業等各類族群，精準宣導相關詐騙手段與破解方法，全力守護民眾財產安全。