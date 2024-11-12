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苗栗縣首簽教師團體協約 工會：教師權益獲重視

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣各級學校產業工會今天與苑裡高中、照南國中及竹南國小，簽訂縣內第一份教師團體協約。記者范榮達／攝影
苗栗縣各級學校產業工會今天與苑裡高中、照南國中及竹南國小，簽訂縣內第一份教師團體協約。記者范榮達／攝影

苗栗縣各級學校產業工會今天與苑裡高中、照南國中及竹南國小，簽訂縣內第一份教師團體協約，工會認為教師的工作價值、權益獲得重視，縣長鍾東錦等人到場見證里程碑。

各級學校產業工會理事長郭彥成、苑高校長吳俊秀、照南國中校長湯秀琴、竹南國小校長陳韋旭代表，今天在縣府2樓會議室簽訂團體協約，內容提供教師教學活動、教學評量及學生輔導管教的自主權，要求學校提供合格工作環境，明定由校方協助工會代收會員費等事項。

團體協約法規定，學校工會會員逾教師人數二分之一，工會就可以與學校協商，郭彥成說，全國目前已有宜蘭縣、基隆市、新北市、台中市、高雄市、屏東縣簽署，苗栗縣各級學校產業工會今年4月10日經過半年研議及磋商，跨出歷史性的第一步，教師的權益、工作價值獲得重視。

目前工會在苗栗縣內有近20所學校分會會員，人數逾該校教師人數二分之一，工會、縣府將陸續啟動協商權，讓更多學校與工會簽訂協約，團結縣內學校教師，保障教師勞動權益。

吳俊秀指出，多元的教育環境，除了要滿足學生、家長的需求，更要傾聽學校老師的聲音，老師是學校發展的基石，只要是合理的、有助於學校發展的事情，都很願意坐下談。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良認為苗栗縣雖非最早簽訂團協，但是進度快速，代表著縣府對於公部門勞資權益的重視，鍾東錦則表示，教師作育英才，為教育奉獻、付出青春，非常辛苦，教師工會提出來的意見，只要是合法、合情、合理，縣府也有責任配合和協助，老師可以多利用工會發言、向縣府傳達訊息，讓苗栗的教育往前邁進，相信也是學生、家長和縣民共同的願望。

全國教師工會總聯合會 苗栗縣

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