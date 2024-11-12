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如何挖掘雙重特殊生潛藏特質？ 南市用這招跨越障礙

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局針對雙重特殊需求學生辦理教師研習，挖掘雙特生潛藏特質。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局針對雙重特殊需求學生辦理教師研習，挖掘雙特生潛藏特質。記者鄭惠仁／攝影

台南市有具身心障礙與資賦優異特質的「雙重特殊需求學生」，教育局為積極推動這類學生的教育方案，新學年度起，在建興國中等7校舉辦系列研習課程，提升教師識別與輔導技巧，挖掘學生潛藏的特質，已看到孩子的學習成果。

市長黃偉哲表示，目前南市經鑑定且就讀中的雙重特殊需求學生有7人，每個孩子都是獨一無二的，這些擁有優勢學習潛能的孩子，同時面臨學習挑戰；辦理研習不僅是為了提升教師專業能力，更希望通過教師的專業培育，點燃這些孩子的光芒，發揮他們的潛能。

教育局長鄭新輝局說，2023年起成立資賦優異教育資源中心，深耕已有豐厚基礎的一般智能、學術性向及藝術才能，也積極推動創造能力、領導能力等資優教育方案，現更擴展範圍到關注雙重特殊需求學生，真正落實照顧每名學生的教育需求。

南市資賦優異教育資源中心主任林妘蓁說明，中心積極推動雙特學生的輔導支持方案，強調「以優勢引導弱勢」，幫助雙特學生獲得適性課程服務，協助他們克服學習障礙，充分發揮個人才能，增強自信心；辦理系列研習是為提升教師運用於課程設計或團隊合作的專業知能，提升方案效益。此研習活動邀請學者專家及具實務經驗的教師，分享輔導雙特生的經驗。

蓮潭國中小校長許嘉齡分享，學校針對雙特生會利用暑假或周三下午，提供外加的課程活動，如絹印版畫創作、剪紙拼貼、色彩潑畫等，也曾邀請同儕一起創作分享，讓學生藉著作品分享，提升自信與社交能力。

歸仁國中的雙特生有學習障礙，去年參加特殊生才藝競賽榮獲第3名，在國樂團競賽及音樂會中能自信地展現自我練習的成果。校長吳家增說，透過雙特方案的推行，擺脫其書寫桎梏，習得寫作技巧，並運用科技輔具表達出構思的內容，不再因自發性書寫輸出的問題影響寫作表現。

教育局歡迎教師、家長及教育專業人員踴躍報名參加研習，相關資訊可至台南市資賦優異教育資源中心網站(./program/blocked.gif)查詢，或電洽06-2149750轉21。

台南 教師 教育局

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