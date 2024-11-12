教部調降114學年高中班級人數 逾200校受影響

教育部今天表示，因應人口趨勢發展，8月已發函核定，除了竹苗區因新興人口成長，教育部主管的國立、私立高中，114學年每班班級人數將調降1人，預計逾200校調降。

受少子女化衝擊，學校招生也面臨挑戰，近日傳出部分國立高中職也向教育部申請減招。

教育部今天透過文字回應中央社記者，113學年共有國立花蓮高中、花蓮女中等18校向教育部申請個案調降班級人數，教育部已依「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，核定酌減各校每班1至2人不等。

因應整體人口趨勢發展，教育部提到，今年8月已函發核定教育部主管的國立、私立高中，114學年每班班級人數將調降1人，除了竹苗區因為新興人口成長，班級人數維持不變外，預計逾200所教育部主管的國立、私立高中將配合調降。

教育部指出，仍有個別學校因應114學年招生情形而申請調減班級人數，包括花蓮區部分國立學校的申請案，教育部經審核完竣後，近期會函復申請學校。