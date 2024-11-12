台南虎山實小半價完成鑽石級綠建築 他縣市來取經聽撇步

台南市虎山實小南棟校舍拆除重建，經綠建築評定會認證為「鑽石級綠建築」，也是南市近10年唯一的國小校舍鑽石級綠建築，最吸引人的是，此建築以半價完成，也吸引他縣市取經，想了解這種不可能的任務，校方今天接受教育電台專訪說「眉角」。

曾榮獲行政院國家永續發展獎、國家環境教育獎、教學卓越金質獎、第一屆台灣永續教育獎及遠見天下「未來教育」大獎的虎山實小，之前是糖廠子弟學校，因仁德糖廠關廠，，一度面臨廢校，近年來在全體老師的共同努力下，從每個年級只有個位數的學生，變成唯一一所連續3年增班的偏鄉小校。

上學年度完工啟用的虎山實小南棟校舍重建工程，獲得教育部6700多萬元專案補助，每坪約僅補助7萬8000，但2021年遇到原物料上漲、工人短缺等問題，造價都大幅提高。依當時公部門招標出去的價格每坪約18至20萬，以及建築面積計算，南棟校舍根本不可能蓋成。

經學校充分討論，減量設計後，卻以每坪9萬2000元決標，並且去年6月順利完工，今年還獲得鑽石級綠建築，完成不可能任務，也吸引外縣市來參訪，其中台北市近期2次來參訪，向虎山取經如何進行校舍重建。

校長林勇成、主任許力尹今在永仁高中實習電台接受教育電台專訪，他們分享甘苦點滴與撇步，林勇成表示，台北市和許多縣市一樣，學校重建的重大工程都委託給工務局，是和台南市不同的地方。

參訪單位主要是想了解虎山半價完成改建這種不可能的任務，以及在什麼時機點來發動變更設計，如何和建築師討論、凝聚共識來規畫設計完成鑽石級綠建築，為什麼他們十幾億的工程才銀級，我們六千多萬卻能獲得鑽石級，團隊透過詳細的對話，讓他們了解學校應該做哪些決定和努力。