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台大校長陳文章籲政府 提出高等教育前瞻基礎建設

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長陳文章今天也表示，規劃「百歲百億基金」，其中包括將募集100位捐款1000萬者，將用於校園建設和留才攬才，目前已有59人響應。記者胡經周／攝影
台大校長陳文章今天也表示，規劃「百歲百億基金」，其中包括將募集100位捐款1000萬者，將用於校園建設和留才攬才，目前已有59人響應。記者胡經周／攝影

國立台灣大學為迎接2028百年校慶，將遴選百件對世界或台灣有深遠影響的貢獻事蹟。台大校長陳文章今天也表示，也規劃「百歲百億基金」，其中包括將募集100位捐款1000萬者，將用於校園建設和留才攬才，目前已有59人響應。

台大今公布百年校慶首波24件百大貢獻事蹟，陳文章指出，學校百年校慶之際，也將繼續擴充校區建設和充實財物，持續向各界募款，也創設「百歲百億基金」。

陳文章指出，希望募集100位願意捐款1000萬台幣以上者，目前已有59人響應；另外，台大也將籌建百歲紀念館和更新校園硬體，並號召千名以上社會人士捐贈百萬，一同擔當台大的百歲推手，目前已有222人支持。

另外，陳文章受訪時也談到，呼籲政府可針對高等教育提出「前瞻基礎建設」，用以支持高等教育發展。事實上不只中國大陸，連日本東北大學近期也獲得日本政府25年、每年一百億日圓的資助，希望發展成世界級的大學。

陳文章指出，政府願意資助東北大學，但也要求其每年提升3%的產學合作。政府給予大學支持，同時要求大學需承擔一定的成果甚為合理，但希望政府也能藉由近年的經濟榮景，提出高等教育的前瞻基礎建設。

另外，陳文章也表示，人才培育也不會只是教育部和大學的事，其他部會的配合也非常重要，希望政府能成立跨部會的人才培育、教育小組，讓大學近期和部會對接溝通，讓人才培育有所進步、做得更好。

台大 捐款 陳文章

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