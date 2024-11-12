跨域統整學習計畫展成果 學生設計智慧冰箱系統

教育部推動跨域統整學習扎根計畫，將於台灣教育科技展中展出計畫成果，並分享課程案例，例如學生設計自動沖水和感應給紙的友善廁所、智慧監控冰箱食物保鮮期限的系統等。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部委請高雄師範大學等4所大學辦理「PBL-STEM+C跨域統整學習扎根計畫」，自111年至今，已於全台建立1041所基地學校及112個小聯盟，每年提供教師「公版教具認證」與「公版教材認證」培訓，並由大學教授帶領教師共備增能。

「PBL-STEM+C跨域統整學習扎根計畫」將於11月14日至17日在台北世貿一館的「台灣教育科技展」中展出，展示課程教學應用的軟硬體教材及教具，包含運算思維教具、智慧數位控制教具平台、STEM教具、公版教材等，展示運算思維、物聯網及人工智慧在教育中的應用。

教育部提到，現場也會分享亮點課程設計案例，例如學生利用「5016B智慧數控教具平台」中的各類感測元件來設計自動化系統，包括自動沖水和感應給紙的功能，還能透過光照度感測器製作自動照明系統，並利用溫濕度感測器自動開啟除濕系統，有效改善廁所環境。

另外，還有以「消除飢餓」為主題的課程，帶領學生深入探討飢餓的成因，並培養批判性思維與問題解決能力，學生透過課程設計智慧監控冰箱食物保鮮期限的系統，以物聯網傳送食物清單，提醒哪些食物需優先食用，幫助家庭實現「吃多少、買多少」的理性消費，減少食物浪費。