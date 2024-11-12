從演藝界跨足藝術 陳子強攜手文大開發文創商品

從影視演員轉型為藝術創作者的陳子強，作品風格多元且獨具個人特色，文化大學獲授權使用陳子強的作品，用於教學設計和文創商品開發，共同推動文創產業發展。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學長期培育優秀人才，面對少子化挑戰，更積極強化產業鏈結、實務學習與產業合作，為各科系在少子化環境下創造永續發展的機會，努力爭取合作計畫及各種合作機會。

文化大學校長王子奇表示，今年非常榮幸由校級層級與亞洲藝術與文化創意產業發展協會簽訂合作意向書，並獲得藝術家陳子強的畫作授權；協會主力經營赤峰街街區，以藝術與文化推廣作為核心，透過藝術帶動商業發展，而陳子強為大家熟悉的演藝人員，與明華園關係深厚，現跨界從事藝術創作，並積極參與公益，成為慈善踐行家。

陳子強的作品風格多元且獨具個人特色，深受藝術界肯定，協會已授權文化大學依合約使用陳子強的畫作，應用於設計教學、教材、教育用途及非商業性文化創意商品開發，為學生學習資源增添豐富性，共同推動文化創意產業的發展。

文化大學研發長謝佳宏提到，此次合作緣起於創客中心和亞洲藝術與文化創意產業發展協會的交流，文大紡織工程系也與陳子強透過作品圖像授權，合作開發創意商品。

文化大學紡織工程系主任賴秋君指出，紡工系團隊獲得陳子強畫作授權，將其作品運用於文化口罩、文化衣、文藝杯墊、藝術毛巾等文創產品設計，讓藝術從畫廊延伸至生活中，讓更多人透過日用品感受文化傳承的美好。