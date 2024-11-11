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非都會區國立高中5A、2C生在同一班 考驗教師教學

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
少子化後國立高中未減招，相較過往學生雖更容易考入，但也形成班級內學生程度落差甚大的狀況，考驗教師的教學能力。圖／聯合報系資料照片
少子化後國立高中未減招，相較過往學生雖更容易考入，但也形成班級內學生程度落差甚大的狀況，考驗教師的教學能力。圖／聯合報系資料照片

非都會區國立高中向教育部爭取114學年減招，教師和教育團體指出，過去高中學生樣態齊一，但少子化後未減招，相較過往學生雖更容易考入國立高中，但也形成班級內學生程度落差甚大的狀況，一班有5A，但也可能有2至3C的學生，考驗教師的教學能力。

一名東部地區高中教師表示，過去學校於人口紅利期也很競爭，但近年學生數減少又未落實減招，招生名額供過於求，學生容易入學，於是一班內可能有會考5科拿A的學生，也有拿了2個C的學生，「有人認為講得太簡單，有人聽不懂，課實在很難上。」

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則分析，少子化下，東半部乃至於屏東、西部數個鄉鎮都有一班內學生能力參差的狀況。非都會區也會有學科能力優異的5A生，但少子化後高中未減招，學生都更容易考入國立高中，一班內學科能力落差大，直接導致老師教學困難，顧得了5A生，就顧不了考C的學生。

但魏佳卉也談到，想追求學科優異的學生也會「用腳投票」，以屏東縣為例，不少學生不再選擇就讀在地高中，反而改通勤至人數更多、競爭強度更高的高雄市就學，屏東近年甚至必須開始設防學生於國中階段就流失到高雄市，如此一來，則和家鄉連結愈來愈低，若年輕人消失，則地方的未來又在哪裡。

立法委員鍾佳濱則指出，部分教師歷來都習慣整齊劃一的學生，「PR值90的學生，就用PR90的方式來教。」但都未跳脫拔尖思維。

鍾佳濱認為，校內每個班級可有不同樣態的學生，但如數學、英文等學科則能嘗試依能力跑班，學生各有各的專長，「我可能英文上高階班，數學在中階。」混合編班但分科教學美國已實施多年，且國立學校較不缺資源，少子化下反而有機會達成精緻、客製化教學。

少子化 屏東縣 教師

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