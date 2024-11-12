屏東班班鮮乳 遭疑變保久乳

班班有鮮乳上路一團亂，屏東縣議員許馨勻昨議會總質詢說，上周六她翻念國小兒子的書包，竟有7瓶保久乳。屏東縣國中小約65％發放保久乳，鮮奶僅35％，變成「班班有保久乳」，凸顯運送冷鏈、冷藏設備不足。縣長周春米說，加強各校冷鏈冷藏設備，「班班有鮮乳」方向不變。

許馨勻關切班班有鮮乳政策實施亂象，許馨勻說，班班有鮮乳實施原是美意，但卻造成教育現場困擾，學校沒有足夠冷藏空間，教師要處理行政，還要注意乳品的配送、盯學生有沒有喝完。

教育處長楊英雪說，屏縣約1200名學童有乳糖不耐症，改供應含鈣豆漿，但中央尚未提供共同供應契約廠商，等到中央提供後，屏縣會訂購。

許馨勻問縣長周春米，「支持各校都用鮮乳嗎？」，班班有鮮奶在屏東變成班班有保久乳，對沒有辦法喝鮮乳學童，改豆漿的發放方式？

縣長周春米答詢，去年她在議會說明要讓學童喝鮮乳，調查作業，上半年剛好農業部、教育部發表支持學童喝鮮奶，一下子需求量大，影響屏東作業。上上個月要求說，一定要達到每校有冷鏈、冷藏設備，不夠的部分縣府預算支出。沒有辦法喝鮮乳孩童會用含鈣豆漿代替，需作業時間，發放細節時會注意，是不是發券讓學童兌換，而不是一次發出之前未領到份量。

許馨勻說，屏縣校園冷藏設備所需經費約270多萬元，不是太大數字，希望以班班有鮮奶為目標，配套要做好。