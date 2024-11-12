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少子化延燒 18國立高中職減招

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
近期數間國立高中職聯合向教育部提出一一四學年減招，教育部證實，本學年有十八校提出調降班級人數，近期已依少子化調整班級數原則核減一至二人。新聞示意圖。本報資料照片
近期數間國立高中職聯合向教育部提出一一四學年減招，教育部證實，本學年有十八校提出調降班級人數，近期已依少子化調整班級數原則核減一至二人。新聞示意圖。本報資料照片

少子化衝擊，近期數間國立高中職聯合向教育部提出一一四學年減招，教育部證實，本學年有十八校提出調降班級人數，近期已依少子化調整班級人數原則核減一至二人。

本報記者了解，因人口外流且嚴重少子化，花蓮縣數間高中職均向教育部提減招，除花蓮高中、女中仍是滿招學校，國立技職體系已無法招滿，導致花蓮高工、高農本學年註冊率跌至五成多，更偏遠的光復商工、玉里高中註冊率更僅三成。

花蓮高中表示，花蓮免試入學缺額已逾五成，預估明年國中畢業生較今年會再少三百人，屆時一一四就學機會將高達百分之一七○。花蓮女中校長詹滿福證實，花蓮多所國立高中職提出共同減招，希望一班人數從卅四減為卅人，若國立高中不減招則工校、農校都很難招滿，幾所私立學校則更困難，盼彼此共存共榮，不希望有朝一日有學校因此消失。

詹滿福談到，一班減招四人，以花蓮女中為例一屆約少卅二人。明年花蓮國中畢業生僅剩約二千四百人，但公私立高中職要滿招需四千八百人。學校向教育部反映地方狀況，教育部若有其考量，稍減一兩人也可以。

全教總政策部副主任巫彰玫指出，本學年嘉義中學已每班減一人，嘉義女中則在評估。教育部八月發函學校，一一四學年國立高中普通班新生一班核定數減為卅四人，偏遠學校可再額外申請增減。

巫彰玫說，教育部認為龍年子女入學人數有望成長，如果近年允許一班人數大幅減少，屆時恐怕還要增班。

全中教理事長史美奐則談到，國立高中職減招是全國性議題，地方減都會區學校也可能想減，影響學生入學權益。但少子化也是全國性的難題，尤其一○八課綱下更應走向精緻教育，減班級學生數但不減班其實也不影響教師員額，建議教育部應讓地方學校可因地制宜減招應對。

教育部回應，已於八月發函轄下國立高中每班班級人數調降一人，竹苗區因人口成長班級人數維持不變。另學校因應招生提出班級人數減招，近期審核完畢將個別函覆學校。

免試入學 教育部

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