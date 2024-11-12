5A、2C同班 國立高中學生落差拉大

教師和教育團體指出，過去高中學生樣態齊一，但少子化後未減招，相較過往學生雖更容易考入國立高中，但也形成班級內學生程度落差甚大的狀況，一班有5Ａ，但也可能有2至3C的學生，考驗教師的教學能力。

一名東部地區高中教師表示，學校於人口紅利時期很競爭，但是近年學生數減少又未落實減招，招生名額供過於求，學生容易入學，於是一班內，可能有會考5科拿Ａ的學生，也有拿了2個C的學生，「有的人認為講得太簡單，有的人聽不懂，課實在很難上。」

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則說，想追求學科優異的學生也會「用腳投票」，以屏東縣為例，不少學生改通勤至人數更多、競爭強度更高的高雄市就學，屏東近年甚至必須開始設防，防止學生於國中階段就流失到高雄市，若年輕人消失，地方的未來又在哪裡？

立法委員鍾佳濱則指出，部分教師歷來習慣整齊劃一的學生，「PR值90的學生，就用PR90的方式來教。」但都未跳脫拔尖思維。

鍾佳濱認為，校內每個班級可有不同樣態的學生，但如數學、英文等學科則能嘗試依能力跑班，學生各有各的專長，「我可能英文上高階班，數學在中階。」混合編班但分科教學美國已實施多年，且國立學校較不缺資源，少子化下反而有機會達成精緻、客製化教學。