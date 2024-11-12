聽新聞
0:00 / 0:00

5A、2C同班 國立高中學生落差拉大

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教師和教育團體指出，過去高中學生樣態齊一，但少子化後未減招，相較過往學生雖更容易考入國立高中，但也形成班級內學生程度落差甚大的狀況，一班有5Ａ，但也可能有2至3C的學生，考驗教師的教學能力。

一名東部地區高中教師表示，學校於人口紅利時期很競爭，但是近年學生數減少又未落實減招，招生名額供過於求，學生容易入學，於是一班內，可能有會考5科拿Ａ的學生，也有拿了2個C的學生，「有的人認為講得太簡單，有的人聽不懂，課實在很難上。」

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則說，想追求學科優異的學生也會「用腳投票」，以屏東縣為例，不少學生改通勤至人數更多、競爭強度更高的高雄市就學，屏東近年甚至必須開始設防，防止學生於國中階段就流失到高雄市，若年輕人消失，地方的未來又在哪裡？

立法委員鍾佳濱則指出，部分教師歷來習慣整齊劃一的學生，「PR值90的學生，就用PR90的方式來教。」但都未跳脫拔尖思維。

鍾佳濱認為，校內每個班級可有不同樣態的學生，但如數學、英文等學科則能嘗試依能力跑班，學生各有各的專長，「我可能英文上高階班，數學在中階。」混合編班但分科教學美國已實施多年，且國立學校較不缺資源，少子化下反而有機會達成精緻、客製化教學。

少子化 數學

延伸閱讀

禁伐補償批政院簽了「不平等條約」綠黨團大會砲聲隆隆

立委修法框預算被打破 鍾佳濱：行政、立法已建立互動模式

財劃法衝突現場 民進黨立委鍾佳濱阻擋記者拍攝

因應部分違憲 黃國昌：聽證會依大法官所設遊戲規則

相關新聞

少子化延燒 18國立高中職減招

少子化衝擊，近期數間國立高中職聯合向教育部提出一一四學年減招，教育部證實，本學年有十八校提出調降班級人數，近期已依少子化...

5A、2C同班 國立高中學生落差拉大

教師和教育團體指出，過去高中學生樣態齊一，但少子化後未減招，相較過往學生雖更容易考入國立高中，但也形成班級內學生程度落差...

屏東班班鮮乳 遭疑變保久乳

班班有鮮乳上路一團亂，屏東縣議員許馨勻昨議會總質詢說，上周六她翻念國小兒子的書包，竟有7瓶保久乳。屏東縣國中小約65％發...

非都會區國立高中5A、2C生在同一班 考驗教師教學

非都會區國立高中向教育部爭取114學年減招，教師和教育團體指出，過去高中學生樣態齊一，但少子化後未減招，相較過往學生雖更...

NSO攜手台大校友合唱團 獻演布拉姆斯經典

以合唱跟交響為主軸，NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉攜手國內外聲樂名家與台大校友合唱團合作，演出作曲家布拉姆斯及貝多芬等...

影／歷經昨試射失敗 逢甲大學第二⽀科研火箭今成功發射

逢甲大學第2支科研火箭昨試射兩次失敗，經調整後，今11日06時01分在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。