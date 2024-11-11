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中大陳斐卿扮演教育實習「轉接頭」 獲頒典範獎

中央社／ 台北11日電

中央大學特聘教授陳斐卿今天獲頒教育實習指導教師典範獎，她將自身的工作比喻為「轉接頭」，協助實習教師縮短研究、教學、政策等3個面向的銜接落差。

教育部今天在彰化師範大學舉辦教育實習輔導工作會議，並表揚優秀的教育實習學生、指導教師。陳斐卿從事實習指導20多年，重視將學理與教學實務經驗連結，透過教學演示、觀課等措施，成為實習學生最大的支持力量。

「就像插頭帶出國，不是不能用，是需要轉接頭。」陳斐卿說，實習學生在研究、教學與政策等3個面向之間，本來就會有一定程度的銜接落差，指導教授則扮演「轉接插頭」的功能，輔助學生適應職場，並開展未來投入教職的熱忱。

清華大學附設實驗國民小學附設幼兒園教師羅素琴獲得師席輔導教師卓越獎，她利用「逐步鷹架、扎實學習」的原則，為每一名實習學生制定個別化的實習輔導與實踐計畫，滾動式和循序漸進地調整，達到教與學的相互成長。

教育部今天共表揚教育實習績優獎實習指導教師典範獎2人、實習輔導教師卓越獎8人、實習學生楷模獎20人、教育實習合作團體同心獎4組（15人）、教材教法論文獎9人，總共有54人獲獎。相關資訊可參考教育實習績優獎網站。

實習 教師 教育部

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