15年百岳傳承 康橋學子攀登夢想高峰
2024年清秋，康橋國際學校再次啟動「築夢康橋，圓夢合歡群峰」活動，延續十五年來將教育與自然結合的深刻傳統。來自秀岡、新竹及林口三校區的八年級學生，共計772位師生，自10月28日至11月9日分七梯次挑戰合歡群峰，包括石門山、合歡東峰、尖山、北峰與西峰。在四天三夜的行程中，學生經歷體能與意志的雙重考驗，亦在攀登挑戰中收穫公益實踐與生命教育的深刻體驗。
林口校區因康芮颱風的影響多次調整行程，這不僅考驗行政團隊的應變能力，也讓學生深刻體會自然變化中的應對智慧。林口校區總校長簡菲莉表示：「自然的力量讓人敬畏，也教會我們靈活應對挑戰的智慧與勇氣。」儘管行程變動，學生仍全力參與合歡東峰步道修復工作，以實際行動詮釋「取之於自然，回饋於自然」的環保責任。
北峰與西峰以其陡峭與險峻著稱，康橋學生在攀登過程中學習團隊合作與自我突破的重要性。秀岡校區徐文淞校長親自帶隊，勉勵學生以「同伴支持、相信自我與話語的力量」為精神支柱。他形容，登山如人生，唯有團結合作和堅定信念，才能跨越每一座高峰。在崎嶇的山路上，學生彼此扶持，用話語鼓勵跨越險阻，展現「信任」與「支持」的力量。一位參與的學生分享道：「山路上每一次伸出的援手，讓我更懂得什麼是責任與感恩。」
從行前準備到攀登過程，活動的每一環節都充滿教育意義。學生學會裝備整理與檢查、登山杖使用等實用技能，在山路上體驗自然的偉大與生命的渺小。新竹校區楊美伶校長表示，這場挑戰不僅是體能的磨練，更是一場自我突破的旅程。她期許學生將山中所學的堅韌與團結精神延續至日常學習，成為面對未來挑戰的動力。
康橋國際學校的八年級圓夢百岳菁英活動至今已帶領超過3800名學生參與。十五年的堅持，讓學生在與自然互動中，汲取生命教育的養分，體驗自我成長的力量。「為自己加油，為夢想努力！」這句學生的登山宣言總結出這場活動的精神核心。
「築夢康橋，圓夢合歡群峰」不僅是一段攀登高峰的旅程，更是一堂無可取代的生命教育課程。康橋以攀登合歡群峰為媒介，傳遞「夢想就在腳下，踏實每一步，終能攀抵高峰」的教育理念，為學生的青春畫下難忘篇章，也為百岳傳承寫下光輝一頁。
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