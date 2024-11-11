15年百岳傳承 康橋學子攀登夢想高峰

康橋八年級772位師生挑戰合歡群峰，歷經四天三夜的攀登，收穫體能、公益與生命教育的深刻體驗。 圖／康橋國際學校 提供

2024年清秋，康橋國際學校再次啟動「築夢康橋，圓夢合歡群峰」活動，延續十五年來將教育與自然結合的深刻傳統。來自秀岡、新竹及林口三校區的八年級學生，共計772位師生，自10月28日至11月9日分七梯次挑戰合歡群峰，包括石門山、合歡東峰、尖山、北峰與西峰。在四天三夜的行程中，學生經歷體能與意志的雙重考驗，亦在攀登挑戰中收穫公益實踐與生命教育的深刻體驗。

康橋國際學校林口校區今年的八年級同樣肩負起維護自然環境的責任，在圓夢之餘參與了東峰步道修復。 圖／康橋國際學校 提供

林口校區因康芮颱風的影響多次調整行程，這不僅考驗行政團隊的應變能力，也讓學生深刻體會自然變化中的應對智慧。林口校區總校長簡菲莉表示：「自然的力量讓人敬畏，也教會我們靈活應對挑戰的智慧與勇氣。」儘管行程變動，學生仍全力參與合歡東峰步道修復工作，以實際行動詮釋「取之於自然，回饋於自然」的環保責任。

康橋國際學校秀岡校區徐文淞校長表示，登山如人生，唯有團結合作才能跨越高峰，崎嶇山路上的每一次扶持，展現責任與感恩的力量。 圖／康橋國際學校 提供

北峰與西峰以其陡峭與險峻著稱，康橋學生在攀登過程中學習團隊合作與自我突破的重要性。秀岡校區徐文淞校長親自帶隊，勉勵學生以「同伴支持、相信自我與話語的力量」為精神支柱。他形容，登山如人生，唯有團結合作和堅定信念，才能跨越每一座高峰。在崎嶇的山路上，學生彼此扶持，用話語鼓勵跨越險阻，展現「信任」與「支持」的力量。一位參與的學生分享道：「山路上每一次伸出的援手，讓我更懂得什麼是責任與感恩。」

在崎嶇的山路上，彼此扶持，用話語鼓勵跨越險阻，展現「信任」與「支持」的力量。 圖／康橋國際學校 提供

從行前準備到攀登過程，活動的每一環節都充滿教育意義。學生學會裝備整理與檢查、登山杖使用等實用技能，在山路上體驗自然的偉大與生命的渺小。新竹校區楊美伶校長表示，這場挑戰不僅是體能的磨練，更是一場自我突破的旅程。她期許學生將山中所學的堅韌與團結精神延續至日常學習，成為面對未來挑戰的動力。

新竹校區楊美伶校長表示，這場挑戰不僅是體能的磨練，更是一場自我突破的旅程。 圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校的八年級圓夢百岳菁英活動至今已帶領超過3800名學生參與。十五年的堅持，讓學生在與自然互動中，汲取生命教育的養分，體驗自我成長的力量。「為自己加油，為夢想努力！」這句學生的登山宣言總結出這場活動的精神核心。

「築夢康橋，圓夢合歡群峰」不僅是一段攀登高峰的旅程，更是一堂無可取代的生命教育課程。 圖／康橋國際學校 提供

「築夢康橋，圓夢合歡群峰」不僅是一段攀登高峰的旅程，更是一堂無可取代的生命教育課程。康橋以攀登合歡群峰為媒介，傳遞「夢想就在腳下，踏實每一步，終能攀抵高峰」的教育理念，為學生的青春畫下難忘篇章，也為百岳傳承寫下光輝一頁。