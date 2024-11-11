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影／歷經昨試射失敗 逢甲大學第二⽀科研火箭今成功發射

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
逢甲大學第2支科研火箭昨試射兩次失敗，經調整後，今11日06時01分在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射該校第二支單節混合式小型科研火箭「SHSR-Aero2」 圖／國家太空中心提供
逢甲大學第2支科研火箭昨試射兩次失敗，經調整後，今11日06時01分在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射該校第二支單節混合式小型科研火箭「SHSR-Aero2」 圖／國家太空中心提供

逢甲大學第2支科研火箭昨試射兩次失敗，經調整後，今11日06時01分在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射該校第二支單節混合式小型科研火箭「SHSR-Aero2」，火箭平均推力1250N（牛頓），燃燒12秒，總衝約15000 Ns（牛頓秒），總飛行時間約75秒，高度6.4公里，符合測試目標。

逢甲大學昨SHSR-Aero2試射，在發射窗口內兩度點火未能升空，逢甲大學計畫主持人葉俊良說，第一次是點火雷管安裝位置偏低，啟動後雷管滑落，以致無法順利點燃。第二次是控制面板電力過低，造成第二次無法順利升空。經昨下午晚間調整，確保整備，今順利發射。

逢甲大學從2022年2月起執行國家太空中心（TASA）小型科研火箭研製計畫，由航太與系統工程學系特聘教授葉俊良領軍，攜手航太系教授謝宗翰、太空所助理教授馬原懷，加上碩、博士研究生與大學部共23名學生，研發單節混合式小型科研火箭，搭配科研量測任務。

計畫總主持人葉俊良說，計畫啟動後，團隊致力混合式火箭引擎研發、火箭結構、感測系統、電控與遙測系統等項目研究。去（2023）年11月12日先試射推力為SHSR-Aero2的三分之一的SHSR-Aero1，取得許多飛試數據。SHSR-Aero2再以此為基礎，將推進引擎氧化劑改為液態以增加推力，搭配優化後的的火箭電控、地面支援系統、火箭遙測資料擷取系統，以及團隊自行開發的多功能感應模組，火箭成熟度較去年進步很多。

推進系統主要成員、航太所碩二學生吳柏縉分享，此次火箭研製最困難的是系統轉換，為了放大推力，將氧化劑由氣態改成液態，也由於兩者特性差異大，注射盤（injector）不同的形狀、孔徑、孔數都會得到不一樣的結果，花了許多時間進行計算、修改與測試，是非常難得的經驗。

TASA主任吳宗信表示，台灣衛星產業尚缺「太空運輸」，TASA於2023年已在行政院國科會的政策支持下，啟動入軌火箭研製計畫，並透過持續支持學界的科研火箭計畫，提升學界研製火箭能力、並進行人才培育。目前台灣有研製科研火箭經驗的大專學校，包含成功大學、陽明交大、淡江大學、逢甲大學。

為使國內學研界有合法安全的火箭發射場域，國科會於屏東旭海設置的「短期科研探空火箭發射場域」，由TASA辦理審查使⽤申請及營運管理，迄今已發射陽明交大HTTP-3A S2、Asfaloth、SSTO、成功大學兩節式混合火箭、淡江大學的淡江⼀型火箭、Jessie、Polaris、逢甲SHSR-Aero1火箭，「SHSR-Aero2」為該場域啟⽤以來發射的第9支科研探空火箭。

逢甲大學第2支科研火箭昨試射兩次失敗，經調整後，今11日06時01分在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射該校第二支單節混合式小型科研火箭「SHSR-Aero2」圖／國家太空中心提供
逢甲大學第2支科研火箭昨試射兩次失敗，經調整後，今11日06時01分在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射該校第二支單節混合式小型科研火箭「SHSR-Aero2」圖／國家太空中心提供

逢甲大學第2支科研火箭第一天整備情況。圖／國家太空中心提供
逢甲大學第2支科研火箭第一天整備情況。圖／國家太空中心提供

逢甲大學第2支科研火箭第一天整備情況。圖／國家太空中心提供
逢甲大學第2支科研火箭第一天整備情況。圖／國家太空中心提供

逢甲大學第2支科研火箭第一天整備情況。圖／國家太空中心提供
逢甲大學第2支科研火箭第一天整備情況。圖／國家太空中心提供

逢甲大學第2支科研火箭第一天整備情況。圖／國家太空中心提供
逢甲大學第2支科研火箭第一天整備情況。圖／國家太空中心提供

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