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318學生申請 劉昌平獎學金揭曉
一一三年度劉昌平先生紀念獎學金名單揭曉，今年共三一八位學生申請，經嚴格篩選，廿人獲殊榮，得獎者將獲二萬元獎學金。贈獎典禮日期另行公告。
劉昌平先生紀念獎學金最大特色是獎勵大一新生，並保留一定名額給教育部定義的「非山非市」地區的學生。
今年申請者需提交一篇主題「我如何決定自己的大學科系之路」的短文，描述選擇大學及科系時的心路歷程，及影響其決定的關鍵因素，盼促進青年學子對自身學習目標的深入思考。
今年獲獎者來自全台十三所大學，包括成大電機工程學系王浩丞、吳侑憲、李沐寰、高醫大醫學系李妍翎、陽明交大電機工程學系林俊爾、機械工程學系徐子頎、資訊工程學系賴章程、台大財務金融學系林祥辰、護理學系邱慈雲、公衛學系陳禾琍、法律學系潘思穎、中正大學化學暨生物化學系陳柏佑、雲科大電機工程系黃耀德、北藝大戲劇學系劉恆持、台科大資訊管理系賴維謙、台體大競技運動學系田睿祥、勤益科大人工智慧應用工程系林依庭、東華大學中文系洪羽潔、台藝大視覺傳達設計學系黃美蘭、北教大語文與創作學系鄭翔。
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