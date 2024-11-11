318學生申請 劉昌平獎學金揭曉

過去較被親子避諱的情感議題，近年愈來愈受重視，家庭更被視為情感教育的重要奠基地。更多的父母認知到，情感能力有助孩子應付各種不預期的挑戰。只是情感教育過去長期不受重視，也較少被談論，到底情感素養是什麼，情感能力為什麼重要？家長在情感教育中有著舉足輕重的地位，但最高境界竟然是知道哪些不能說？

2024-11-10 07:30