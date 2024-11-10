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報考數下滑、休退學攀升 警大曝主因：不影響警力進用

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
立法院預算中心近日點名中央警察大學報考人數近5年逐年下滑，且112年度退學人數為前一年度的2.2倍，為5年最高，認為警大應妥適檢討並深入了解原因。圖／中央警察大學提供
立法院預算中心近日點名中央警察大學報考人數近5年逐年下滑，且112年度退學人數為前一年度的2.2倍，為5年最高，認為警大應妥適檢討並深入了解原因。圖／中央警察大學提供

立法院預算中心近日點名中央警察大學報考人數近5年逐年下滑，且112年度退學人數為前一年度的2.2倍，為5年最高，認為警大應妥適檢討並深入了解原因。校方今解釋人數減少主因是配合機關用人需求少及少子化影響，休退學以在職碩博士班為大宗，不影響警察人力進用狀況。

立法院預算中心指出，根據警大提供的學生報名、畢業及休退學人數，報名人數近5年逐年下滑，108年度有4683人報名，至112年度僅有2793人；至於應屆畢業生總人數則從108年度547人減至112年度423人，均呈下滑趨勢。

立法院預算中心表示，警大學生休學人數近5年約在71人至96人間，但退學人數從108年度34人增加至112年度44人，且112年度退學人數為111年度2.2倍，為5年來最高。

對此警大回應，先前學生報考人數減少的主因為配合實務機關用人需求減少及少子化因素，警察大學配合用人機關辦理計畫性招生，在用人機關的需求減少下，會妥適減少招生名額，也就使畢業生人數產生波動；而113年度報名人數已提升，較112年度增加400多人，成長逾16%。

至於休退學人數增加，警大解釋休退學學生人數以在職碩士班、在職博士班為大宗，占總休退學人數逾8成，主要原因為個人生涯考量、育嬰等；休退學人數在歷年皆有起伏，113學年度狀況也較112學年度減少，再經與教育部大專院校統計數據比對，警大學生休退學狀況仍在相對可接受狀態。

警大強調，日後將繼續依機關需求辦理計畫性招生，也希望外界考量機關用人需求，不單以招生、畢業人數斷言警大招考策進作為成效；校方將持續鼓勵學生於修業年限內如質完成學業，且亦將積極關照有休退學意願學生，並提供相應協助或輔導，以穩健培育優秀警力。

少子化 警察 警察大學

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