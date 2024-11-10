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雙語政策將營造國中小學習情境 英語課採全英教學

中央社／ 台北10日電
教育部。圖／本報資料照片
教育部。圖／本報資料照片

教育部今天表示，2030雙語政策將普及提升國中小雙語教育學習環境，推動英語課採全英語教學、部分領域實施雙語教學，並協助學校營造校園生活化英語學習情境。

近日媒體報導，行政院在2018年核定雙語政策，並喊出「2030雙語國家」願景，但由於教學現場爭議不斷，總統賴清德要求調整方向。教育部規劃，未來雙語政策將聚焦以全英語教英文課，不再追求以英語教其他科目；中央將與地方合作，打造各校「英語村」；大學續推全英語學程。

教育部今天透過文字回應中央社記者，為提升學生的英語能力，2030雙語政策將聚焦「普及提升」、「弭平差距」、「重點培育」，希望強化校內英語學習機會，讓英語成為學生熟悉且實用的工具。

為普及提升國中小雙語教育學習環境，教育部說明，將推動英語課採全英語教學、部分領域實施雙語教學、與國外學校締結姐妹校及推廣Cool English線上學習平台等措施，以協助教育現場落實雙語教育，並強化生活化及課餘運用英語的時間。

另外，教育部指出，將協助更多學校營造校園生活化英語學習情境，並結合社區資源，增加學生英語溝通的機會。

教育部 賴清德 雙語政策

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