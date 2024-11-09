屏東幼生學製酸菜、粄捲 傳承客家庄獨特風味

屏東縣西勢國小附幼附近是客家庄，老師帶領幼生走進社區，和長輩學習製作酸菜、創意粄捲，培養對家鄉文化的認同，讓客家庄的獨特風味，從小就深深印在腦海中。

教育部今天發布新聞稿，介紹「在地文化融入教保活動課程計畫」的優秀案例，這項計畫鼓勵幼兒園融入當地文化教學，結合社區資源與家長的參與，在生活中實踐文化傳承。

屏東縣西勢國小附幼設計了一系列的課程活動，先帶領幼生認識生活的社區，進而和長輩學習製作酸菜、覆菜及梅乾菜，讓「老幼共學」的身影，成為西勢客庄日常。

幼童一開始接觸客家料理的酸味，難免露出嫌棄的表情，但在老師的引導下慢慢喜歡上，並將醃製食物經驗遷移到其他食材上，例如用糖醃製水果。

師生還一同製作出酸甜交融的創意粄捲，在校園採收艾草、香蘭、紫蘇等植物，替粄皮上色，包進水果蜜餞與切碎的酸菜。幼生除自己動手料理外，也帶著這份心意，與社區阿公、阿婆一起分享。

新北市立三芝幼兒園的課程主題，引導幼生認識歷史悠久的洗衣走廊，探討三芝的特色文化，透過實地觀察和互動，激發孩子對社區環境和歷史的好奇心。

在老師的協助下，孩子製作海報、寫信給區長，最後結合區公所、社區發展協會、托老中心等單位，美化彩繪牆及修繕社區設施。

教育部表示，在地化教學讓孩子認識自然、參與社會、了解文化、接納多元的社會環境，幼兒園的課程設計帶領幼生認識自己生活的環境，從小建立文化認同，為社會的多元發展貢獻力量。