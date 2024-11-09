班班有鮮乳配送保存問題多 議員提解方

「班班有鮮乳」幾乎成「班班有保久乳」，問題仍頻頻出現，新北市議員昨質詢指出，鮮奶有配送保存問題，建議教育局透過新北校園通App與四大超商合作，讓學生拿到最新鮮的鮮奶，若成功就是全國榜樣。市長侯友宜表示，會要求教育局於1個月內評估。

議員陳世軒指出，班班有鮮奶變班班保久乳，新北有27校沒鮮奶，甚至連豆漿都喝不到，中央捅樓子，連行政院長卓榮泰都承認「缺乏思慮」，盼教育局繼續跟中央溝通，擔心政策會消失。

侯友宜表示，政策要思慮周全，尤其涉及孩子健康，要妥善考慮再實施，若明年不實施也很奇怪，會跟中央溝通反映，好的政策要處理的更好。

教育局長張明文表示，10月22日開標完，11月中旬才有豆漿，鮮奶都是中央統一招標配送，目前212所學校9成選保久乳、1成鮮乳，碰到問題一直都有反映給農業部。

鮮乳配送到學後也有保存問題，陳世軒說，新北做的校園App有跟四大超商合作，也有QR CODE，透過App可讓市府、學生、校方都掌握是否有喝到鮮奶，而且是最新鮮的，只要稍微修改App就好，建議新北可以率全台先做，若是成功就是全國的榜樣。

侯友宜贊同並表示，這意見很好，可用科技管理，了解學生的飲食、健康狀況，這些都能用App解決，會先責成教育局用1個月的時間評估。