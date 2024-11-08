快訊

濃煙狂竄！北投隧道口傳火燒車意外 駕駛急拿滅火器撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣角川25周年 開發影劇作品成新目標

中央社／ 台北8日電
KADOKAWA集團創立台灣角川25周年，8日舉辦慶祝酒會，台灣角川總經理陳威光（左起）、文策院董事長蔡嘉駿、台灣角川董事長岩崎剛人、日本KADOKAWA社長夏野剛及CGO泉水敬、台灣漫讀總經理陳佳聰、台灣角川出版事業群總監呂慧君出席合影。圖／台灣角川提供（中央社）
KADOKAWA集團創立台灣角川25周年，8日舉辦慶祝酒會，台灣角川總經理陳威光（左起）、文策院董事長蔡嘉駿、台灣角川董事長岩崎剛人、日本KADOKAWA社長夏野剛及CGO泉水敬、台灣漫讀總經理陳佳聰、台灣角川出版事業群總監呂慧君出席合影。圖／台灣角川提供（中央社）

KADOKAWA集團創立台灣角川25周年，出版總發行量超過6000萬本。邁向下一階段，台灣角川今天宣布將開發影劇作品，尤其關注GL市場潛力，作品「她的唇，她的吻」可望成首發。

台灣角川今天舉辦「25周年慶祝茶會」，慶祝KADOKAWA集團1999年踏入台灣成立首個海外據點成立滿1/4世紀。日本KADOKAWA社長夏野剛表示，台灣是KADOKAWA集團在全球化經營非常重視的版圖之一，過去25年感謝台灣讀者的支持，期待未來KADOKAWA集團的更多服務可以「無縫」銜接至台灣市場。

台灣角川董事長岩崎剛人表示，台灣市場一直溫暖接納日本翻譯作品，在台灣市場推出由台灣人創作的本土原創作品極為重要，更是台灣角川必須持續推動的重點項目之一，未來會持續在台灣落實集團戰略，組成IP的 Media Mix戰隊。

因應推展台灣IP目標，台灣角川觀察，2024年上半年，Girl's Love（GL）類作品在台灣市場的關注度與銷售成績明顯上升，因此選擇旗下KadoKado平台小說「她的唇，她的吻」，由台灣角川出品監製，並由有意思國際傳媒、創意不累工作室聯手共同製作為影劇。

台灣角川透過新聞稿表示，目前已有4部台灣作品售出影視化權利、1部朗讀劇、1部音樂劇及1部漫畫化。其中於2022 KadoKado百萬小說創作大賞的大賞作「失控的AI-我在元宇宙被判死刑」，就獲得長篇影集與朗讀劇改編。

自2023年起，台灣角川漫畫編輯與日本KADOKAWA的Global Comic編輯部合作，以「培養台灣漫畫編輯，並以打造台灣首發的漫畫作品」為目的，推出 「台灣限定．台灣首發」原創漫畫，包含以3部以台灣在地特色為主題創作的作品，還有專為台灣市場打造的2部女性向作品。

台灣角川表示，5部作品明天將於台灣電子書平台BOOK☆WALKER先行上線發表，隨後將以每月更新形式進行電子連載。

日本 漫畫 音樂劇

延伸閱讀

過招綠茶閨密像宮鬥？ 國貨之光蜂花宣傳翻車「姊妹們」拒買

《惡靈怪談》漫畫改編 祖孫反擊少女惡靈的驚悚之戰

九龍公園漫畫大道 看九龍城寨陳洛軍、古惑仔陳浩南…

還在GO！台繪師公開《MyGO!!!!》二創漫畫93頁超大份量 網讚「二創巔峰」

相關新聞

台灣角川25周年 開發影劇作品成新目標

KADOKAWA集團創立台灣角川25周年，出版總發行量超過6000萬本。邁向下一階段，台灣角川今天宣布將開發影劇作品，尤...

美籍性犯罪男遭強制遣返 教育部：有前科無法於補習班任教

有性犯罪前科的美國籍男子10月入境來台，引發各界關注，移民署昨日已在台北市松山區路邊將該名男子查處到案。教育部今晚表示，...

影／操雙語流暢播報石蚵 金門寧小2幼生奪全國健康小主播銀質獎

由教育部國教署主辦的「第三屆健康飲食小主播」昨天舉行頒獎典禮，金寧中小學的國小201班許宸及301班周昀蔚兩位學生，以金...

清華蓋醫院卡關被下通牒 中央、陽交大也被桃市府緊盯

桃園市政府無償撥用多筆土地給知名國立大學，繼清華大學蓋醫院卡關後，中央大學在八德建院與陽明交大在青埔設全球校區也備受關注...

班班有鮮乳...議員提保存問題解方 侯友宜贊同：請教育局評估

「班班有鮮乳」政策問題頻出，引發爭論。民眾黨議員陳世軒在新北市議會總質詢指出，鮮奶有配送保存問題，教育局推出新北校園通A...

提早放榜試水溫 明年分發入學放榜提前至8月13日

國立台灣大學校長、大學招聯會召集人陳文章日前表示，會向招聯會建議，盼分發入學放榜提前，讓學生有充裕時間準備入學。主責分發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。