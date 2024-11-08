台灣角川25周年 開發影劇作品成新目標

KADOKAWA集團創立台灣角川25周年，出版總發行量超過6000萬本。邁向下一階段，台灣角川今天宣布將開發影劇作品，尤其關注GL市場潛力，作品「她的唇，她的吻」可望成首發。

台灣角川今天舉辦「25周年慶祝茶會」，慶祝KADOKAWA集團1999年踏入台灣成立首個海外據點成立滿1/4世紀。日本KADOKAWA社長夏野剛表示，台灣是KADOKAWA集團在全球化經營非常重視的版圖之一，過去25年感謝台灣讀者的支持，期待未來KADOKAWA集團的更多服務可以「無縫」銜接至台灣市場。

台灣角川董事長岩崎剛人表示，台灣市場一直溫暖接納日本翻譯作品，在台灣市場推出由台灣人創作的本土原創作品極為重要，更是台灣角川必須持續推動的重點項目之一，未來會持續在台灣落實集團戰略，組成IP的 Media Mix戰隊。

因應推展台灣IP目標，台灣角川觀察，2024年上半年，Girl's Love（GL）類作品在台灣市場的關注度與銷售成績明顯上升，因此選擇旗下KadoKado平台小說「她的唇，她的吻」，由台灣角川出品監製，並由有意思國際傳媒、創意不累工作室聯手共同製作為影劇。

台灣角川透過新聞稿表示，目前已有4部台灣作品售出影視化權利、1部朗讀劇、1部音樂劇及1部漫畫化。其中於2022 KadoKado百萬小說創作大賞的大賞作「失控的AI-我在元宇宙被判死刑」，就獲得長篇影集與朗讀劇改編。

自2023年起，台灣角川漫畫編輯與日本KADOKAWA的Global Comic編輯部合作，以「培養台灣漫畫編輯，並以打造台灣首發的漫畫作品」為目的，推出 「台灣限定．台灣首發」原創漫畫，包含以3部以台灣在地特色為主題創作的作品，還有專為台灣市場打造的2部女性向作品。

台灣角川表示，5部作品明天將於台灣電子書平台BOOK☆WALKER先行上線發表，隨後將以每月更新形式進行電子連載。