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文資局文化路徑特展 看見台灣歷史深度與人文厚度

中央社／ 台北8日電

文化部文化資產局辦理「路徑．入境：台灣文化路徑特展」，今天開展，邀民眾經由包括多元族群、礦業、糖業、林業及水文等5條文化路徑，透過「五感」深入了解台灣。

根據文資局發布新聞稿，文化資產局局長陳濟民致詞表示，本次展覽以根植台灣土地的「產業」及「族群」為主題，盤點相關有形與無形文化資產，梳理人與場域之間的互動與關係變遷，整合出具有主題性且能凝聚社群共識並永續經營的文化路徑。

陳濟民表示，如果歐洲「朝聖之路」是訪歐必遊的文化之旅，希望這次推出第1波「文化路徑」5大試行路徑，也能成為象徵台灣歷史深度與人文厚度的必遊文化里路。

文資局2021年正式推動「台灣文化路徑推動社會發展計畫」，強調以台灣史觀的視野來串聯文化資源，再以文化敘事與當代應用的手段，地方參與及專業陪伴的實踐，逐步打造體現台灣獨有文化特色。

這次展出5大主題，引路人皆從自身經驗出發，帶民眾體會文化路徑中沉澱的深厚文史底蘊，如「水文化」由長期投身水利工作的陳豔星，從他參與水利工程建設的歲月，看水和在地發展的關係；「糖業」由資深鐵道迷許乃懿醫師帶路，從車票所透露的往來移動中，了解糖業的系統與發展。

「礦業」由文史工作者、資深礦工周朝南帶路，從他所見到的礦工遭遇帶出礦工人生和礦工家庭的悲喜交織；「多元族群」由游永福帶路，透過他對應百年前約翰．湯姆生留下影像的現況，追尋歷史並重新連繫原鄉記憶；「林業」由文史工作者郭盈良帶路，看教科書上的阿里山檜木產業鏈如何能成為台灣、亞洲、甚至是世界共同的記憶。

「路徑．入境：台灣文化路徑特展」即日起展至114年6月1日，地點在文化部文化資產園區B03藝文展覽館AB棟。

文化資產 文化部 文史工作者

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