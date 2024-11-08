「雲影傳說」摘TCCF提案大獎 盼大眾支持台灣動畫

2024 TCCF大會提案大會今天頒獎，獎金3萬美元大獎由動畫「雲影傳說」獲得，導演紀柏舟表示，希望讓人看見台灣能做出雅俗共賞、與國際競爭的動畫電影；製片楊道寧則邀大家支持台灣動畫。

文化內容策進院主辦2024 TCCF創意內容大會，其中PITCHING提案大會匯集國內外市場潛力內容提案，分為企畫專場（Project to Screen）與故事專場（Story to Screen）單元，前者針對海內外的影視企畫，分為長片、影集、動畫、紀錄片等4個類別，後者則面向台灣原創出版文本與漫畫作品等。

企劃專場今年收到418件提案，最終選出42件企畫案角逐各獎項。最大獎為文策院與法國國家電影與動畫中心（CNC）共同贊助設立的TAICCA × CNCAward，今天揭曉由「雲影傳說」獲得，CNC也將提供法國業界推廣資源。

「雲影傳說」由紀柏舟導演、編劇，他致詞表示，奪得最大獎完全在意料之外，這對團隊來說是很大的肯定。「雲影傳說」醞釀許久，手稿日前甫於倫敦佳士得展出，這是他對自己的要求，不管是視覺、故事上都需要達到一定門檻，以此達到「做出與國際競爭的台灣動畫電影」目標。

紀柏舟說，做動畫非常辛苦，熱情是基本，最後最重要的是相信，創作是爬自己的山峰，他距離自己的聖母峰還很遙遠，他不知道能否實現自己的目標，但他知道不會後悔，因為用盡全力追逐過。

故事專場今年收到共159件提案投件，最終選出8件具國際市場潛力的作品，尋求更多國際合作機會。文策院故事大獎與遠傳FriDay影音原創故事獎均設新台幣30萬元獎金，並列專場最大獎，分別由漫畫「器官拼圖」及小說「台灣神鬼傳奇：太子與鐵道上的男孩」獲得。

此外，文策院今年首設原創故事概念大賽，同步於TCCF大會閉幕式頒獎，金獎由創作者余易勳作品「夏日殘靈」及吳佳韋「罪藝絕響」獲得，余易勳期望筆下2個少年間的鬼片真的能影視化；吳佳韋則說，「罪藝絕響」是改編自台灣曾發生事件，有關移工與#MeToo議題，希望大家不要遺忘那些受害者。