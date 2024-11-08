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影／操雙語流暢播報石蚵 金門寧小2幼生奪全國健康小主播銀質獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「第三屆健康飲食小主播」昨舉行頒獎，金寧中小學的國小201班許宸及301班周昀蔚兩位學生， 與林靜儀（左二）、周俊傑（左一）兩教師上台開心領獎。圖／校方提供
「第三屆健康飲食小主播」昨舉行頒獎，金寧中小學的國小201班許宸及301班周昀蔚兩位學生， 與林靜儀（左二）、周俊傑（左一）兩教師上台開心領獎。圖／校方提供

由教育部國教署主辦的「第三屆健康飲食小主播」昨天舉行頒獎典禮，金寧中小學的國小201班許宸及301班周昀蔚兩位學生，以金門特有的石蚵飲食文化為主題，透過多語播報展現健康飲食與在地文化的完美結合，深受評審青睞，勇奪國小低中年級組銀質獎，小朋友都說，「好像作夢一樣，超開心」，也說這份榮耀背後有許多人的協助。

在金寧中小學教務主任林靜儀與研資組長周俊傑兩位老師指導下，兩位學生以3種語言的播報方式，生動呈現了石蚵的健康、美味與文化意涵。師生歷經五個多月的努力，從初賽到決賽，雙主播在跨校聯盟訪問教師葉慈方老師和家長的支持下不斷精進，最終在全國舞台上亮眼發揮。

許宸在賽後感動表示，能獲獎這不只是他的努力，也是學校老師及同學和他的家人一起努力的成果，還要感謝這個活動，讓大家看到金門的石蚵、蚵農的辛苦以及美味的石蚵料理，希望未來大家都能一起健康飲食。周昀蔚也分享，感謝老師讓她有自信上台，也感謝辛苦的蚵農們養殖出美味的石蚵，還要感謝營養師教導認識石蚵的營養成分，感謝廚工阿姨用心烹飪煮出美味的石蚵料理，希望未來可以繼續跟大家分享石蚵的營養價值。

林靜儀老師表示，國教署不僅強調提供學生營養，還將飲食教育視為重要環節，希望透過實際體驗和競賽，增進學生對健康飲食的理解，金寧國中小的佳績不僅為學校帶來榮譽，也讓學生在實踐中深刻體會到健康飲食的重要性。

金寧中小學校長宋文法表示，我們以金門在地文化為核心，將健康飲食的理念傳達給更多人，這不僅是學生們的成就，也是我們推廣食育教育的具體展現，感謝所有付出心力的夥伴，希望未來能夠繼續以這樣的團隊精神，讓學生在實踐中成長，並持續發揚金門的文化與特色。

據了解，為了參賽，校方還請金寧鄉公所提供「石蚵寶寶」道具，增添拍攝中的真實感；北山洋玩藝古洋樓民宿提供了閩南建築場景協助；並由石蚵之家配合劇本進行料理示範；學校營養師的專業建議讓內容更具說服力與教育意涵，在大家的通力合作下，終於如願拿到大獎。

「第三屆健康飲食小主播」比賽，金寧中小學的國小201班許宸及301班周昀蔚兩位學生，多語播報金門的石蚵文化，勇奪銀質獎。圖／校方提供
「第三屆健康飲食小主播」比賽，金寧中小學的國小201班許宸及301班周昀蔚兩位學生，多語播報金門的石蚵文化，勇奪銀質獎。圖／校方提供
「第三屆健康飲食小主播」昨舉行頒獎，金寧中小學的國小201班許宸及301班周昀蔚兩位學生，以金門特有的石蚵飲食文化為主題，透過多語播報，深受評審青睞，勇奪國小低中年級組銀質獎。圖／校方提供
「第三屆健康飲食小主播」昨舉行頒獎，金寧中小學的國小201班許宸及301班周昀蔚兩位學生，以金門特有的石蚵飲食文化為主題，透過多語播報，深受評審青睞，勇奪國小低中年級組銀質獎。圖／校方提供

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