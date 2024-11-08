快訊

賴清德出訪過境美國本土？拜川交接期「理想」不易成真

熱帶擾動排排站 粉專：下周有機會再生成1至2個颱風

澳航波音客機疑引擎故障突爆炸！雪梨機場起火濃煙直竄

班班有鮮乳...議員提保存問題解方 侯友宜贊同：請教育局評估

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北市議會總質詢。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北市議會總質詢。記者江婉儀／攝影

「班班有鮮乳」政策問題頻出，引發爭論。民眾黨議員陳世軒在新北市議會總質詢指出，鮮奶有配送保存問題，教育局推出新北校園通APP，也與四大超商合作，可以直接修改，讓學生直接拿到最新鮮的鮮奶，若成功就是全國榜樣。新北市長侯友宜對此贊成，他表示會責成教育局先評估。

陳世軒指出，班班有鮮奶變成班班保久乳，新北有27所學校沒有鮮奶，甚至連豆漿都喝不到，中央在捅婁子，連行政院長卓榮泰都承認「缺乏思慮」，明年沒有最好配套不會貿然實施，希望教育局繼續跟中央溝通，基層人仰馬翻，要讓中央知道第一線碰到哪些問題，不是他們想像中這麼容易。

陳世軒也說，今年全台班班有鮮奶預算是40幾億，依照卓榮泰說法，看來政策會髮夾彎消失。侯友宜表示，政策要思慮周全，尤其涉及孩子健康，要妥善考慮再實施，若明年不實施也很奇怪，會跟中央溝通反映，好的政策要處理的更好。

教育局長張明文表示，10月22日剛開標完，11月中旬才有豆漿，鮮奶部分都是中央統一招標配送，目前212所學校是9成保久乳，1成鮮乳，一直都有反映問題給農業部。

鮮乳配送到校內後，也有保存問題，陳世軒說，鮮奶有溫度限制，放太久也會壞掉，這話題大家講到膩，卻沒有解套，他認為，中央想做紙本鮮奶券，但這有被額外販售問題，不是小朋友自己喝到。新北做的校園APP有跟四大超商合作，也有QR CODE，透過APP可讓市府、學生、校方都掌握是否有喝到鮮奶，而且是最新鮮的，只要稍微修改APP就好。

陳世軒表示，能理解教育局很辛苦，但要主動出擊，現在教育部無法處理，新北可以率全台先做，若是成功就是全國的榜樣。

侯友宜對此贊同，表示這意見很好，可用科技管理，了解學生的飲食、健康狀況，這些都能用APP解決，會先責成教育局用一個月的時間評估。

教育局 陳世軒

延伸閱讀

推YouBike公車500元月票？侯友宜：往這方向走

新北第二總圖在三重 侯友宜：2026完成設計後發包動工

新北議員爭取健保卡「區公所就能換」 侯友宜：人民需要就來做

議員以餵藥案喻柯文哲案 侯友宜：定讞前都應無罪看待

相關新聞

提早放榜試水溫 明年分發入學放榜提前至8月13日

國立台灣大學校長、大學招聯會召集人陳文章日前表示，會向招聯會建議，盼分發入學放榜提前，讓學生有充裕時間準備入學。主責分發...

大專校院雙語計畫 台大、台師大、成功、中山4校晉身標竿型大學

教育部於110學年度啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，並自112學年起邁入第二階段。自去年選出7所重點培育大學後，教育...

班班有鮮乳...議員提保存問題解方 侯友宜贊同：請教育局評估

「班班有鮮乳」政策問題頻出，引發爭論。民眾黨議員陳世軒在新北市議會總質詢指出，鮮奶有配送保存問題，教育局推出新北校園通A...

「班班有鮮乳」變調！多瓶保久乳一次發 教長：不樂見

農業部、教育部合作推出的「班班有鮮乳」政策，然而許多學校因配送問題，導致學生一次帶回多瓶保久乳，引發爭議，而提供乳糖不耐...

易買難查 學生電子煙使用率攀升

電子煙危害青少年已成嚴重社會問題，教育部長鄭英耀昨在立法院備詢時坦言，學校查電子煙有挑戰、有困難。董氏基金會菸害防制中心...

113年度王惕吾獎學金 24人獲獎

一一三年度王惕吾先生新聞獎學金名單公布，今年共有二一五位學生申請，一六二人通過初審，最終有廿四位大學生、研究生脫穎而出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。