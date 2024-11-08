班班有鮮乳...議員提保存問題解方 侯友宜贊同：請教育局評估

「班班有鮮乳」政策問題頻出，引發爭論。民眾黨議員陳世軒在新北市議會總質詢指出，鮮奶有配送保存問題，教育局推出新北校園通APP，也與四大超商合作，可以直接修改，讓學生直接拿到最新鮮的鮮奶，若成功就是全國榜樣。新北市長侯友宜對此贊成，他表示會責成教育局先評估。

陳世軒指出，班班有鮮奶變成班班保久乳，新北有27所學校沒有鮮奶，甚至連豆漿都喝不到，中央在捅婁子，連行政院長卓榮泰都承認「缺乏思慮」，明年沒有最好配套不會貿然實施，希望教育局繼續跟中央溝通，基層人仰馬翻，要讓中央知道第一線碰到哪些問題，不是他們想像中這麼容易。

陳世軒也說，今年全台班班有鮮奶預算是40幾億，依照卓榮泰說法，看來政策會髮夾彎消失。侯友宜表示，政策要思慮周全，尤其涉及孩子健康，要妥善考慮再實施，若明年不實施也很奇怪，會跟中央溝通反映，好的政策要處理的更好。

教育局長張明文表示，10月22日剛開標完，11月中旬才有豆漿，鮮奶部分都是中央統一招標配送，目前212所學校是9成保久乳，1成鮮乳，一直都有反映問題給農業部。

鮮乳配送到校內後，也有保存問題，陳世軒說，鮮奶有溫度限制，放太久也會壞掉，這話題大家講到膩，卻沒有解套，他認為，中央想做紙本鮮奶券，但這有被額外販售問題，不是小朋友自己喝到。新北做的校園APP有跟四大超商合作，也有QR CODE，透過APP可讓市府、學生、校方都掌握是否有喝到鮮奶，而且是最新鮮的，只要稍微修改APP就好。

陳世軒表示，能理解教育局很辛苦，但要主動出擊，現在教育部無法處理，新北可以率全台先做，若是成功就是全國的榜樣。

侯友宜對此贊同，表示這意見很好，可用科技管理，了解學生的飲食、健康狀況，這些都能用APP解決，會先責成教育局用一個月的時間評估。