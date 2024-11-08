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提早放榜試水溫 明年分發入學放榜提前至8月13日

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114學年招生、明年8月，分發入學已訂定提早2天放榜。圖為9月初台大新生參加開學典禮。本報資料照片
114學年招生、明年8月，分發入學已訂定提早2天放榜。圖為9月初台大新生參加開學典禮。本報資料照片

國立台灣大學校長、大學招聯會召集人陳文章日前表示，會向招聯會建議，盼分發入學放榜提前，讓學生有充裕時間準備入學。主責分發入學的大學考試入學分發委員會表示，114學年招生、明年8月，分發入學已訂定提早2天放榜，又提早2天已是考分會可運作的極限，若要回歸到如過往在8月初放榜，則需連動其他考招時程。

陳文章日前接受媒體聯訪時表示，現行分發入學8月中旬才放榜，但很多學校9月初就開學，又部份學校未保障新生住宿，學生跟家長只能利用約2周時間找房子、做好入學準備，十分困擾，因此會在招聯會上建議，讓分發入學放榜稍微提前，希望115學年招生有機會實施。

但本報發現，日前公布的114學年分發入學招生簡章，明年8月分發入學放榜時間，在未強碰例假日下，從往例的15日提前至13日。

考分會執行秘書沈聖智表示，過去幾次考招會議上，確實都有學校提出希望分發入學提早放榜的想法，但考量到分發放榜行政流程不容出錯，必須經過三次校對，就考分會運作上，提早2天已經是極限。

沈聖智也說，114學年分發放榜嘗試提早2天，如果運作順利，則未來可幫考生爭取2至3天提前放榜，以利準備入學。但若要回到108課綱上路考招改制前、回歸至8月初放榜，則要配合甄選會一起連動，將申請入學的作業時間一併往前挪移才可能達成。

沈聖智指出，當年配合108課綱上路，家長、教師仍希望高三生可以完整學習，準備後再應考，因此分發入學放榜才延後至8月中，若放榜日期需大幅提前，除考分會、甄選會共同連動外，也必須回頭檢視高中學習狀況，預料將是一大工程。

108課綱 放榜 陳文章

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