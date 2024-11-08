大專校院雙語計畫 台大、台師大、成功、中山4校晉身標竿型大學

教育部於110學年度啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，並自112學年起邁入第二階段。自去年選出7所重點培育大學後，教育部今天表示113學年從中遴選4所「全校型標竿計畫」獲選者為國立台灣大學、國立台灣師範大學、國立成功大學、國立中山大學。

此外，教育部也指出，113學年也再選出9所學校獲得「領域型標竿計畫」，分別為中國醫藥大學、元智大學、國立中央大學、國立中正大學、國立高雄餐旅大學、國立陽明交通大學、國立台北科技大學、逢甲大學及台北醫學大學。

教育部說，雙語計畫第一期為110至114學年，五年採2+3期程，第二階段為112至114學年，核定補助重點培育學校7校、重點培育學院24校45個學院、普及提升學校31校，今年是計畫推動第三年，依原訂規畫執行「標竿計畫」，遴選符合國內情境的雙語優良實務學校，獲選標竿計畫的學校教育部將給予加碼補助，協助學校進一步深化學習環境。

以全校型標竿計畫為例，教育部指出，中山大學改革通識英文、學術英文（EAP）與專業英文（ESP）課程架構，透過校、院系級品保計畫，每學期追蹤全英班與一般班、EMI課程與一般課程的學生學習成效與教學意見調查，透過數據分析顯示，無論EMI（English Medium Instruction）與一般課程，教學意見調查皆具高滿意度、學生自評學習成效良好。

另外，教育部也表示，台師大則採分級分階段從閱讀、聽力到口說及寫作，以活動式及一對一諮詢，提高學生學習興趣，逐步提升學生專業英語能力。雙語計畫下促進招收外籍生，並且透過系統性英語課程提升學生學習，也協助不少國內學生獲得赴海外交換的機會。

教育部表示，國內首次以系統性方式推動雙語計畫，結合資源挹注、教師支持與學生輔導的學習計畫，採取重點培育、普及提升、擴增雙語人力及資源共享與校際合作等四大策略推動。

教育部也指出，本次選出4所學校獲得「全校型標竿計畫」以及9所學校獲得「領域型標竿計畫」。日後將會透過工作坊、論壇或研討會等方式，邀請獲選為標竿計畫的學校進行實務經驗分享，促進校際間的交流。