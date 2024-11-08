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「班班有鮮乳」變調！多瓶保久乳一次發 教長：不樂見

聯合報／ 記者李芯／台北報導
農委會和教育部從今年九月開始推出「班班有鮮乳」政策後，學生每周可以喝二次鮮乳、保久乳或含鈣豆漿。圖為彰化學童在班上喝鮮乳。圖／明聖國小提供
農委會和教育部從今年九月開始推出「班班有鮮乳」政策後，學生每周可以喝二次鮮乳、保久乳或含鈣豆漿。圖為彰化學童在班上喝鮮乳。圖／明聖國小提供

農業部、教育部合作推出的「班班有鮮乳」政策，然而許多學校因配送問題，導致學生一次帶回多瓶保久乳，引發爭議，而提供乳糖不耐症者的含鈣豆漿至今也還喝不到。對此，教育部長鄭英耀強調「這不是我們所樂見」，豆漿部分已向廠商下訂，至於配送問題，教育部會隨時了解地方困境，滾動式修正。

農委會和教育部從今年九月開始推出「班班有鮮乳」政策後，學生每周可以喝二次鮮乳、保久乳或含鈣豆漿，然而部分學校卻因配送問題，導致有學生一口氣拿了六瓶、八瓶保久乳回家，家長抱怨根本喝不完，最後都是大人在幫忙喝。

鄭英耀表示，這不是教育部所樂見的，但許多縣市確實有冷鏈運送保存的考量。教育部也會隨時了解地方困境，中央和地方一起努力，協助學童有更好的鈣與蛋白質攝取。

鄭英耀表示，乳品的部分，目前廿二縣市地方政府均已排除困難，全部下單；提供給乳糖不耐學生的含鈣豆漿，也都已向廠商下訂單，還在評審的過程。

至於「班班有鮮乳」政策下學期是否會調整？鄭英耀說，執行過程確實看到一些現象，內部一直在做滾動式修正，作為未來政策推動的參考。

教育部 班班有鮮乳 豆漿 鄭英耀

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