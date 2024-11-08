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113年度王惕吾獎學金 24人獲獎

聯合報／ 本報訊

一一三年度王惕吾先生新聞獎學金名單公布，今年共有二一五位學生申請，一六二人通過初審，最終有廿四位大學生、研究生脫穎而出，每位大學部獲獎者將獲得二萬元獎學金，研究所得獎者可獲得三萬元。

今年王惕吾先生新聞獎學金引入一項創新做法，要求申請者上傳一篇以「大學ＵＳＲ如何影響學生的社會責任感」為主題的短文，同時必須用ＡＩ輔助寫作，旨在鼓勵學生深思大學社會責任（ＵＳＲ），也強化學習使用科技工具。

今年的獲獎名單分布於全台十七所大學，其中大學部包括政大新聞學系何予、賴玟希、政大廣告學系陳盈錞、成大生物科技與產業科學系巫沛臻、台師大圖文傳播學系杜逸宸、台師大企業管理學系張晨歆、宜蘭大學生物技術與動物科學系林柏辰、成大電機工程學系張宸熏、銘傳法律學系彭詩涵、陽明交大百川學士學位學程蔡廷羿、靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系鄭奕宏、東海資訊管理學系羅彥瑜。

研究生部分，有世新傳播博士學位學程王惠梓、台師大教育心理與輔導學系碩士班王渝婷、中山大學行銷傳播管理碩士班呂佳蓁、台中教育大學語文教育學系博士班林紫涵、清大學習科學與科技研究所邱郁棻、政大傳播學院傳播碩士學位學程姜期儒、中原大學資訊管理學系碩士班胡博凱、台北大學犯罪學研究所張舫珊、彰師大輔導與諮商學系碩士班陳亭妍、陽明交大傳播與科技學系碩士班陳紹文、台大新聞所陳曉芙、台科大資訊管理學系碩士班温郁綺。

台師大 政大 陽明交大

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