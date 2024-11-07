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校園體罰外還有言語暴力 民間團體連署籲政府修法

中央社／ 台北7日電

人本基金會今天指出，政府立法禁止體罰後，校園體罰案件已有明顯下降，但言語暴力仍一直存在。相關團體近日在公共政策網路平台發起連署，呼籲再修法禁止校園言語暴力。

由人本、勵馨、兒童福利聯盟等多個民間團體組成的「終止校園言語暴力推動聯盟」，近日在「公共政策網路參與平台」發起連署，期盼各界一同正視校園中的言語暴力問題。

根據人本於民國110的調查，台灣有接近2成的國中小學生，曾遭受來自教師的精神暴力對待，包括被羞辱、嘲諷、恐嚇。例如成績不理想就被老師罵「白癡」，或是整班一起被罵「你們是我教過最爛的班」等。

人本指出，這些言語不僅侮辱孩子的尊嚴，也會使他們的自信心和發展受到侵害。海外研究顯示，遭受精神暴力的孩子，大腦發展會受到嚴重影響，不亞於肢體暴力和體罰。

且人本指出，長期受到言語暴力，大腦恐建立起「逃避」或「反擊」的精神迴路，導致在面對壓力時無法冷靜思考、慣於用極端的情緒波動來處理問題，甚至陷入自我否定、失敗主義等。

連署團體呼籲在「教育基本法」及「教師法」中明確禁止言語暴力；透過各種宣導活動，讓不使用言語暴力成為教師專業倫理的一部分；在師資培育、在職培訓、考核與任用上，讓正向管教真正成為教師普遍的基本能力。

這項連署於10月16日通過檢核，目前已獲得近600份覆議，如果能達到5000份的門檻，政府就必須做出回應。相關資訊可參考「公共政策網路參與平台」網站。

公共政策 教師 校園

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