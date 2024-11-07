文化＋「島嶼文化事」 王昭華盼把台語融入生活

文化＋雙週報出版電子書「島嶼文化事．臺灣藝文百景」，今天在國家書店舉辦藝文座談暨新書發表會。前衛出版社主編鄭清鴻與台語文推廣者王昭華盼把台語融入生活，別讓本土語言逐漸消失陌生。

文化＋雙週報2018年創刊，以深度專題挖掘影視與藝文領域幕後故事。今年亦持續關注台劇影視、表演藝術界永續議題、台語文書寫及出版、台灣古蹟保存等地方文化故事，集結成「島嶼文化事．臺灣藝文百景」一書。

「島嶼文化事」電子書發表會暨「臺文新聲永續」座談今天在北管創作歌手曾立馨歌聲中精彩開場，由中央社資深藝文記者邱祖胤主持，邀請鄭清鴻與王昭華跨界對談。

中央社社長胡婉玲致詞分享，台語文創作並不容易，未來社內將持續透過優質新聞深度記錄支持；文化部人文及出版司長楊婷媜則認為，文化＋以電子書形式，讓讀者有機會在各式平台閱讀，有助推廣語言也能多瞭解台灣的多元面向。

鄭清鴻近年規劃出版一系列台文翻譯世界文學經典，由他主編的台文版「小王子」更已賣破萬冊，成績斐然。他指出，台文版從原文出發，而非由華語直翻，從台語視角思考文學模樣，不僅能看見與華語媒介不同的風景，也讓人進一步認識台語文的優美。

鄭清鴻感謝珍惜台文的前輩們，他們的累積與努力都為本土語言出版奠基寶貴資產。尤其台文發展是階段性，而他幸運身在政府大力支持的年代，因此他近期積極推動台文編輯培育，畢竟如何正確校對、運用且不炎上並非易事，期盼培養一批優秀編輯人才，達成1年出版500本台文書籍目標。

曾獲台灣文學獎台語散文金典獎的王昭華，也是電影「大佛普拉斯」片尾曲「有無」填詞的知名作詞人。她則感慨，不懂時都不覺得有問題，越深入了解卻越感驚心動魄，因為許多原生的語言與文化都在流失。

今天正逢「立冬」，王昭華以「冬」字為例，華語思維直覺對應為冬天，但在台語文裡還有更多含義，好比「一年收雙冬」就是指台灣稻作一年兩穫，「冬（tang）」象徵農作物的收成季，收成好或壞亦能用「好年冬（hó-nî-tang）」、「歹年冬（pháinn-nî-tang）」稱呼，但越來越少人認識。

王昭華認為，若不好好保留、認識台文，許多在地生命經歷與觀念都在消失，「我們現在不是在做語言推廣，而是語言復振。」