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日本修文學院師生至光復高中交流 體驗多元文化

中央社／ 新竹市7日電

新竹市光復高中表示，日本愛知縣修文學院300名學生今天至校交流，光復學生準備珍奶、書法等讓日本學生體驗多元文化，也加深同學對異國文化學習與包容，培養國際素養。

新竹市光復高中為讓日本愛知縣修文學院學生了解台灣文化，由學生分組擔任引導員，進行43個不同課程主題，涵蓋台灣節慶文化、傳統童玩、潮流時尚和客家文化等。

光復高中校長李詩慶接受媒體訪問表示，設計科師生指導日本學生製作網版印刷絹版束口袋、幼保科則引導學生學習製作天燈、時尚科安排指甲彩繪，另有準備台灣美食包含鳳梨酥、雞排及水果茶等。

李詩慶說，活動中也安排造型氣球製作、猜謎遊戲和國字書法教學，並有國樂表演、刈包製作等活動，讓日本學生感受台灣學生熱情與多樣文化表現。

餐飲科教師侯雅華告訴中央社記者，此次準備台灣黑糖珍珠奶茶，讓日本學生體驗親自泡茶並加入珍珠打造手搖茶飲台灣珍奶，而珍珠是光復學生以悶煮技巧，再以黑糖蜜入味，讓珍珠吃起來很有Q彈微甜，感受台灣飲品美味。

光復高中學生陳宥琪表示，他擔任日語翻譯人員，協助教師與日本學生溝通，從中也練習日語對話能力，也了解日本文化；愛知縣修文學院學生福村紗菜說，她親自體驗製作台灣珍奶，手搖的滋味讓她難忘。

光復高中提供課程資料指出，繼日前有法國弗利昂高中、與日本大和西高中後，這次由日本愛知縣修文學院約300名師生到光復高中交流，讓2校學生都可拓展視野，也加深對異國文化學習與包容，培養國際素養。

日本 珍奶 珍珠奶茶

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