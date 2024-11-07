政大學生建立數位導覽系統、辦市集 活絡社區發展

教育部青年署為讓大專以上在學青年及早規劃職涯，每年暑假辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，透過計畫參與，讓學生前進全台各地非營利組織進行1.5個月的職場體驗，並在體驗結束後辦理全國成果競賽，今年由兩位政大學生榮獲冠軍。

青年署統計，113年共媒合650名大專青年至306個社區產業或社會公益組織職場體驗及探索職涯。而今年的全國成果競賽由「台東縣太麻里鄉華源社區發展協會」榮獲冠軍，兩位學生分別為政大地政系謝昕芸，以及政大廣告系陳緯庭，皆為社區企劃專員。兩人表示，華源社區過去已停滯運作十餘年，期望藉由此計畫及自身的參與，促進社區凝聚力，同時對外行銷推廣，重新激發活力。

青年署表示，兩位學生發揮自身所學專業，由謝昕芸負責田野調查，陳緯庭撰寫腳本，與在地小農們合作，規劃體驗遊程與線上商店機制，透過影片及文字，利用Line平台，建置專屬社區數位導覽系統，帶大眾深入了解在地莊園特色與歷史，也為社區建立一套全新的體驗經濟模式。此外也策劃辦理二手市集—「舊愛海市集」，從主題構想、視覺設計到活動規劃皆由兩人一手包辦，聚集許多當地居民前來擺攤，海灣石頭彩繪活動更吸引眾多孩童參與，不只增加地方凝聚力，也讓更多人走進華源社區，成功創造交流互動機會。

謝昕芸表示，印象最深刻的是一位訪問過的長者，得知活動是由學生主辦時，立刻報名並答應前來擺攤，讓她感受到居民的溫暖與支持，增強繼續投入社區工作的動力。陳緯庭則分享，單位充分授權讓他們執行工作，她也深刻體會要順利推行一項計畫，必須經過多方協調，深入思考與詳細規劃，才能有效推動。

青年署指出，青年暑期社區職場體驗計畫，提供具學習性及多元的職場體驗，青年學子在暑假期間有機會走入社區，為在地盡一份心力；同時，地方組織也藉此獲得新穎的想法和發展動力，實現雙贏局面。計畫相關訊息可以隨時關注「青年署職場體驗網」（https://rich.yda.gov.tw/rich/#/）。