快訊

銀杏增為強颱！外圍環流接近雨轟2地區 最新路徑、對台影響曝光

高雄大樓惡火釀4死1傷 初步排除人為縱火疑1原因釀災

川普上台有錢人更有錢！全球10大富豪身家暴漲 逾6百億美元創紀錄

推廣文化教育 調查：8成認為科技、遊戲可成助力

中央社／ 台北7日電

台師大團隊調查發現，8成4受訪者認為生活環境會影響對原生族群文化的瞭解程度，逾8成認為校外教學、團體、個人旅遊以及3D動畫和電玩等科技發展對推動文化教育都有幫助。

為瞭解國人對文化教育的態度，台灣師範大學文化教育策略研究團隊於9月針對民眾進行「如何進行有效的文化教育」問卷調查，今天舉行記者會公布調查結果，問卷有效樣本數1070份，在95%信心水準下，抽樣誤差值為正負3個百分點。

計畫主持人、台師大國文系教授鍾宗憲表示，73.2%受訪者自認是「閩南人」，11.2%自認是「客家人」；最適合使用原生族群語言溝通互動的日常生活，卻有高達68.6%民眾在家中用「國語」，29.7%使用「閩南語」，僅1.4%用「客語」。

進一步分析，隨著年齡提高，在家中主要使用原生族群語言的比率也越高，50至54歲是使用率平衡的年齡層，55至59歲受訪者的原生族群語言使用比率就高於國語；居住地以彰化、南投為基本線，往南則使用國語的比率偏低，比較特別的是高雄市和嘉義市使用國語比率逾6成。

調查也顯示，84.2%受訪者認為生活環境會影響對原生族群文化的瞭解程度，74.3%認為自己或子女就讀的學校會影響對原生族群文化的瞭解程度，89.3%認為校外教學、團體或個人旅遊對推動文化教育有幫助，80.5%認為AR、VR、3D動畫、電玩等科技發展對推動文化教育有幫助。

鍾宗憲指出，小孩是否使用原生族群語言，會受家長語言習慣的影響，因此家長扮演重要的角色；除了家庭教育，教科書也是輔助之一，但有些本土語言教材內容太生硬，學生學習一套新的系統，但日常卻用不到，久而久之就會忘記。

鍾宗憲提到，很多家長仰賴家庭以外的教育資源，國人接觸較多的文化產品如節慶習俗、影視作品、音樂、旅遊等，都能用來推廣文化教育；當無法勉強孩子使用何種語言時，可從寓教於樂的方式著手，透過影視、動畫、遊戲等方式，從生活中形成語境，潛移默化融入文化教育。

動畫 客家人 語言

延伸閱讀

斥資80億！《奧術》成史上最高成本動畫 宣傳費就燒了十位數

還在GO！台繪師公開《MyGO!!!!》二創漫畫93頁超大份量 網讚「二創巔峰」

家庭教育談性別平等 教育部邀專家分享經驗

動畫《成為星星的少女》合作歌曲掀話題，主題曲找當紅Vtuber星街彗星獻唱!

相關新聞

從書法到珍奶 日本修文學院訪竹市光復高中體驗台灣文化

新竹市光復高中今天與日本愛知縣修文學院的300多名師生舉辦台日文化交流，光復高中學生準備珍奶、書法等讓日本學生體驗多元文...

教育部坦言電子煙難查 立委批源頭不管責任丟給老師

根據衛福部調查，國中生電子煙使用率從107年的1.9％上升到110年的3.9％，立法院今日就電子煙問題邀集相關部會進行專...

班班有鮮乳 學生一次帶多瓶保久乳回家 鄭英耀：不樂見

「班班有鮮乳」政策推行引發教學現場反彈，許多學校因配送問題，讓學生一次帶回多瓶保久乳，而提供乳糖不耐症者的含鈣豆漿至今也...

英國QS亞洲大學排名 台大排名第26、下滑5名

英國高等教育調查機構QS今天發布2025年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，但排名較上一次下滑5名，位...

含蘇丹紅咖哩粉賣到9縣市 基市隨機稽查確認未流入基隆

市面又見「蘇丹紅」，基隆市衛生局今天說，檢驗含蘇丹色素1號的「飛馬牌特調咖哩粉」，銷售通路至今，分別賣進9個縣市，但並未...

薑黃粉遭驗出有蘇丹紅 北市學校午餐禁用薑黃粉至期末

食藥署查出濟生咖哩粉中薑黃粉含有蘇丹色素1號，北市教育局今天宣布學校營養午餐除禁用辣椒粉及咖哩粉，再增加薑黃粉至學期末。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。