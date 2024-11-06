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英國QS亞洲大學排名 台大排名第26、下滑5名

中央社／ 倫敦6日專電
英國高等教育調查機構QS今天發布2025年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，但排名較上一次下滑5名，位居第26。台大示意圖／聯合報系資料照片
英國高等教育調查機構QS今天發布2025年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，但排名較上一次下滑5名，位居第26。台大示意圖／聯合報系資料照片

英國高等教育調查機構QS今天發布2025年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，但排名較上一次下滑5名，位居第26。台灣總計8所大學院校進入亞洲前100名。

這8所大學院校依序是台灣大學（與馬來西亞國立大學並列第26名）、清華大學（第39名）、成功大學（第41名）、陽明交通大學（第42名）、台灣科技大學（第66名）、台灣師範大學（與馬來西亞北方大學並列第79名）、中山大學（第83名）、台北科技大學（第91名）。

進入亞洲排名第101至第200名的台灣大學院校有5所，依序是中央大學（與孟加拉達卡大學並列第112名）、中興大學（與印度昌迪加爾大學並列第120名）、台北醫學大學（第122名）、政治大學（第123名）、中正大學（第189名）。

整個亞洲地區排名前10的大學院校依序為北京大學、香港大學、新加坡國立大學、南洋理工大學、復旦大學、香港中文大學、中國的清華大學、浙江大學、南韓延世大學、香港城市大學。

這是QS第16次發布亞洲大學排名。QS指出，這次總計將來自亞洲25個國家地區的984所大學院校納入排名，其中48所來自台灣。

根據QS提供的資料，在納入排名的台灣大學院校中，17所排名上升、16所下降，另有13所排名區間未變，兩所首度納入排名。

資料顯示，整體而言，台灣的大學院校在國際雇主與學者之間享有良好聲譽，但在「研究」相關指標的表現有待提升。

QS資深副總裁索特（Ben Sowter）說，台灣的大學院校已在雇主與學術界建立良好全球聲譽。然而，註冊率持續下降給許多大學院校形成可觀壓力，這主要與台灣的人口結構變化有關。

索特指出，儘管台灣的研究議程持續促進足以引領世界的科技進步，與區域內同儕相較，台灣的研究產量及影響力仍面臨挑戰。

索特提到，政府已提高補助私立大學院校學生，並挹注更多資金於台灣一向表現強健的理工（STEM，即科學、科技、工程、數學）研究；不過，具體成效仍有待觀察。

根據QS提供的資料，「學術聲譽」和「雇主聲譽」在總成績的占比分別為30%和20%；台大在這兩大項評鑑指標的成績皆為台灣最佳。

台灣在「學術聲譽」有3所大學院校進入亞洲前50名，依序為台大、清華大學、成功大學。

在「雇主聲譽」，台灣有4所大學院校進入亞洲前50名，依序為台大、成功大學、清華大學、陽明交通大學。

成功大學 馬來西亞

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