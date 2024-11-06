薑黃粉遭驗出有蘇丹紅 北市學校午餐禁用薑黃粉至期末

食藥署查出濟生咖哩粉中薑黃粉含有蘇丹色素1號，北市教育局今天宣布學校營養午餐除禁用辣椒粉及咖哩粉，再增加薑黃粉至學期末。教育局表示，目前初步調查沒有學校使用薑黃粉作為調味料。

教育局表示，因應衛生單位查獲薑黃粉檢出蘇丹色素1號，即日起至明年1月20日，學校午餐增加禁用薑黃粉，包含已禁用辣椒粉及咖哩粉（含咖哩塊）等調味品，後續將視衛生單位稽查情形再行評估是否恢復使用，以確保孩童的飲食安全和健康。

體育及衛生保健科長吳青娟表示，由於薑黃粉大多都是含在咖哩塊、咖哩粉成分中，很少會單獨入菜，目前沒有學校單獨使用相關產品，今天早上已發函各校提醒學校要避開使用。

教育局重申，已加重午餐契約罰則政策，提醒學校落實學校午餐自主管理及履約管理，後續持續落實聯合稽查機制，積極守護安全健康學校飲食環境。