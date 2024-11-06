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打造適合偏鄉小班小校教學 台東教育處獲政府服務獎

中央社／ 台東縣6日電

「接住每個孩子，當老師的靠山」，台東縣政府教育處打造適合偏遠地區小班小校教學模式，榮獲第7屆政府服務獎；縣府表示，這是全國唯一獲獎的教育單位。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，國家發展委員會公布第7屆「政府服務獎」得獎機關，台東縣政府以「接住每個孩子，當老師的靠山」，為小班小校學生及老師打造的教學模式，在社會創新共融組91個單位中，脫穎而出獲獎，且為全國唯一獲獎教育單位。

縣長饒慶鈴表示，不能再用過去方法教現在孩子未來的知識，面對教學現場轉變及新興挑戰，縣府為了保障學生學習權益，與學術團體及民間團體合作，自民國108年以來，陸續推動不同計畫，如108年打造全台第一的英語行動列車，將英語資源透過行動列車帶入台東縣各校，並透過學術交流基金會引進傅爾布萊特美籍英語教學助理入校進行文化交流，提升學生英語學習興趣。

教育處長蔡美瑤表示，去年教育處參加政府服務獎評選止步於實地訪評，已實屬不易，今年能從91個單位中，經線上評審及實地訪視2階段評選後獲獎，是對教育處及各學校近年來致力推行的各項教學支持計畫最大肯定，特別感謝民間團體與學術單位協力，教育處會持續作老師們最有力靠山，培育每一個台東未來人才。

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