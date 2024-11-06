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印度薑黃粉驗出蘇丹紅 新北營養午餐今起禁用薑黃粉

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局今宣布，即日起學校午餐暫緩使用薑黃粉至明年1月20日。圖／報系資料照
新北教育局今宣布，即日起學校午餐暫緩使用薑黃粉至明年1月20日。圖／報系資料照

濟生公司特調咖哩粉檢出蘇丹色素ㄧ號，食藥署今公布結果，問題原料是印度薑黃粉。新北教育局今宣布，即日起學校午餐暫緩使用薑黃粉至明年1月20日，後續視衛生單位稽查情形，再評估是否恢復使用。

衛福部食藥署副署長林金富今說，為釐清原物料污染狀況，赴濟生公司斗六廠該批特調咖哩粉，共生產5253盒，每盒600公克，現場留樣1盒、抽樣9件原物料等10件檢體，經檢驗確定特調咖哩粉有蘇丹色素一號，問題原料則是印度薑黃粉。

新北教育局說，為保障新北學童食用營養午餐權益，即日起學校午餐暫緩使用薑黃粉至2025年1月20日，後續視衛生單位稽查情形，再評估是否恢復使用。另外，教育局與學校將本案列為稽核重點項目，學校必要時，要求廠商提供自主檢驗報告，確保新北學校午餐安全。

學校午餐 教育局 新北

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