2024台灣建築獎出爐 首設建築新人獎得獎理由曝光

2024台灣建築獎今天揭曉，台灣大學人文館獲「台灣建築獎」，南竿二六據點、台電萬大電廠、礁溪國小運動場並列「佳作」，新竹香山那魯灣集會所則獲「建築新人獎」。主辦單位建築師雜誌表示，決選會議27日晚間於建築師雜誌社舉辦決選，以極高共識將今年的「台灣建築獎」頒給「台灣大學人文館」。

「台灣建築獎」得主台灣大學人文館，是同時面對台大校門意象、歷史建築(農陳館)融合、都市介面整合等議題的複雜基地，設計者以下挖二層解決文學院龐大樓地板面積需求，歷經先期方案發展(共16個發展方案)，與校方、都審、文資辛苦溝通，歷時19年方才完工。評審認為，設計者刻意創造很多公共空間如天橋、走道、樓梯、電梯、大小院落、中庭廣場、戶外劇場等，穿梭在建築群裡，讓基地空間非常豐富，人們在中間上下移動穿越時，會想要坐下來，未來它能成為另一側進入校園的穿越路徑，實現真正的公共性。設計者展現驚人意志力，令人欽佩。

台灣建築獎佳作「南竿二六據點」是馬祖戰地軍事文化轉譯計畫中，第一個完成改造的海防據點。常式建築師事務所為保留原地海天一色的地景，盡量將工事地下化，新增保護坑道的棚架壓至地中，同時創造出位於地中的半戶外空間。

評審認為，此案的建築師打開原本封閉的防禦工事，努力將基地的活力創造出來。原本空間屬性粗曠的碉堡，設計者放入一個虛空間，將原來的封閉感打開，同時細部做得很好，材料也很豐富，在當地實屬不易。本案可以創造當地居民某種新的自覺，讓馬祖透過這些，找到新的機會往前走。

同列台灣建築獎佳作的「台電萬大電廠」，台電公司為了呼應永續發展ESG(環境保護Environment、社會責任Social、公司治理Governance)的企業經營指標，選擇以有效儲存二氧化碳載體的木構造作為萬大電廠辦公室硬體結構，藉此呼籲社會平等看待木構、鋼構、鋼筋混凝土造，讓設計者靈活應用，增加設計廣度與深度。

評審認為，本案在木構造上是一個很好的紀錄，讓民眾瞭解木構造可以做出很多種空間方式，擊壤設計｜黃明威建築師事務所讓走了很久的木構造，又往前推進一步。

另一件台灣建築獎佳作「礁溪國小運動場」是汽車進入礁溪南邊的截留點。評審認為，田中央在基地創造空間的過程中，將所有外在環境因子都拉進來，雖然是在設計停車場，其實是在做一個上學步道，透過步道進入學校領域，在有遮雨的空間接送，讓純功能導向的基礎設施，觸及市民生活的面向。

新人獎「新竹香山那魯灣集會所」位於新竹賞蟹濕地及腳踏車步道旁，東岸划船過來的原住民聚居在此。設計團隊創造3米3高層的水平線，讓里民集會所所有功能放在水平線下面。團隊認為設計集會所不在於創造一個建築物，而在創造當地生活習慣，思考著怎麼讓人群進來，所以集會所沒有正門，目前成為住民市集、學生課後聚集的地方，居民養的豬與雞也會跑到空間來。