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教育體系資安訓練 近300人獲職能證書

中央社／ 台北6日電

近年資訊安全越來越受到重視，教育部委託政治大學推動職能訓練計畫，課程依照數位發展部的發展藍圖設計，目前已輔導將近300人通過獲得職能證書。

教育部今天發布新聞稿指出，「資安專業訓練課程」則從民國111年3月開始共舉行了63場次，涵蓋資安事件通報與應變、網站應用程式安全、滲透測試、資安治理成熟度、資安稽核實務、物聯網等多個技術議題。

111年8月起也推動「專業國際證照課程」，目前已完成3場次，培訓參加國際電子商務顧問委員會（EC-Council）發展的CEH（Certified Ethical Hacker，譯為道德駭客或白帽駭客）技術專家、大師認證，不僅讓學員掌握了國際認證的考試要點，也提升在實務中的應用能力。

教育部表示，資安問題隨著資訊技術的快速發展而變得更加複雜，將繼續投入資源，提供更多樣的資安課程健，幫助各單位的第一線人員能夠更有效地面對未來的各項資安問題與挑戰。

教育部 資安 駭客

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