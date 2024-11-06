企業捐款私校擬放寬全額抵稅 教團憂淪財團投資方案

多名立委以及行政院欲修正私立學校法第62條，草案指出，企業若透過私校興學基金捐贈私校，於申報當年所得稅時，得「全數」作為列舉扣除額。立法院今上午舉行「少子女化加劇私校退場，如何挽救？」公聽會，立委認為不應防私校如防賊，但教育團體則認為應加強監理，否則捐贈私校恐變成投資方案。

國民黨籍立委柯志恩建議，「別把私校當小偷在防範。」學界都為了私校續存努力，教育部應用正向的配套來視之。過去潘文忠任教育部長時期已向學界允諾，企業透過私校興學基金捐款私校可百分之百認抵扣除額，雖然過去曾發生企業逃稅等弊端因此限制多，但還是希望各界不要用防賊的角度看待私校，於確實推動公私立大專校院合併前，先給私校生存空間。

全教總理事長侯俊良表示，捐款公或私兩者不一樣，但在談抵認比例前，應該先落實監督。綜觀私校興學基金，指定款項捐贈者眾，但應要求接受捐款者需優先處裡的事物。

侯俊良舉例，如學校接受捐款，但其教師勞動條件差強人意，捐款則不應優先做其他用途。監督應該更公開，且公開的監督機制，也有望促使更多人捐資。

高教工會副理事長翟敬宜則說，私校教職員工當然歡迎立意良善的企業捐資協助私校發展，但針對私校法62條修法走向，也必須提出教職員的憂慮，恐讓有心的財團看到一門「超級好生意」，甚至變成投資方案。企業捐贈私校可完全抵稅，還能指定捐贈對象，又現在行政獨裁的私校大有人在，很難免除有私心者介入。

翟敬宜表示，私校財務報表揭露遠不如上市櫃公司，加上現行私校退場呈「雙軌制」，學校可自主循私校法停辦、改辦，「如何相信學校獲得大筆捐資後，和捐資者間會沒有任何想法？」既然要比照捐資公校免稅，則監督也要跟上，董事會應納入公益和教職員工董事，且限制連選得連任的董事會狀況，且有附帶條件的捐資，不應享有全額免稅。

全教產理事長林碩杰說，62條一但通過，企業捐款是否可能流向私校，因此排擠到對慈善機構的捐款；又若企業也可能另有所圖，該條便可能成為交叉持股私校董事們的避稅天堂。教育部強調監管，全教產建議私校會計等職務應比照公校輪調，才能加強監理。