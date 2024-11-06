臺師大教授領軍2025 寒假最夯冬令營！ 一次掌握「AI科技、科學、閱讀思辨」3大關鍵能力！

冬令營除了要有好玩的活動，也期待孩子能充實自己、學到新技能。投資大腦向來是最智慧的選擇！今年寒假，就安排孩子參加「師大小大師」冬令營，由臺師大教授專業師資群授課，讓孩子邊玩邊學，「AI科技、科學、閱讀思辨」軟硬實力全面提升，在寒冷的冬天，過個冰雪聰明的假期！

國立臺灣師範大學進修推廣學院「師大小大師」 冬令營規劃眾多時下最夯的課程，包括：區「科學搭『英』架-世界巡航篇」，由臺師大宋蕙伶教授科學營團隊獨家設計，以專業為導向，林口校區的5天5大主題，以及2/8補班週末精選六日在和平校區舉辦，共計2梯次，透過生動有趣的實驗設計，深入簡出的教學方式，帶領學生輕鬆理解科學世界的奧秘。 課程中並帶入相關英文，讓孩子潛移默化的學會使用科學英文，與世界科技接軌。

圖／臺師大進修推廣學院提供

「未來構想者：AI 創生營」 透過實踐活動掌握 AI技術運用原理，具備未來競爭力與AI共學，營隊由臺師大AI跨域應用研究所康立威教授教學團隊教授，培養資訊科技與AI素養，訓練思考建構邏輯，擁抱瞬息萬變的數位時代。

「師大科學實驗班-傑出科學家養成班」分為國小組和國中組，由臺師大自然科學系專業師資群授課，課程主題含蓋多元，結合生物、物理、化學等，透過親自動手實作、趣味競賽，將科學變得簡單有趣好玩，點燃孩子對科學的熱情與興趣，同時提升孩子參與科展競賽的能力。

除了腦袋要有料，也要會表達！「Let's Talk Quality 自然提問 從容表達」 特別引進美國賓州州立大學團隊開發的「深度討論」(QualityTalk)教學法 ，由臺師大思辨與表達師資謝秀卉老師授課，針對「思考」與「口說」設計簡明學習步驟，循序漸進教學，讓孩子從好奇心出發，學習提出好問題，並透過小組討論建構清晰的邏輯，掌握口說要領，順暢表達自我觀點。

「閱讀秘境 – 探訪知識寶藏」由臺師大洪嘉馡教授閱讀教育教學團隊，採用「閱讀五向度」架構設計課程 ，全面提升學生的閱讀能力。 營隊以「尋寶」為主題 ，讓孩子在挑戰關卡、打怪奪寶的過程中，進行閱讀、批判性思維及創意思維的訓練，從而愛上閱讀。

「語文挑戰：說故事練思辨」用說故事提升你的語文力，魅力四射表達! 人氣Super沈素妙教師透過故事訓練串聯「聽、說、讀、寫」的能力，進而提升理解文本、思辨與創新的語文力，是未來升學或求職不可缺少的能力。

除了上述課程營隊，「師大小大師」還有各式多元冬令營，包括：主題式美國生活營、安妞韓語營、噴漆塗鴉藝術、忍者學校、未來劍士體驗營、小小建築師、智高積木、手作黏土、音樂素養營……等，讓寶貝適性學習，過個精彩又充實的假期！

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