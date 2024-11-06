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陳柔縉遺作日譯版發行 田中美帆盼更多日本讀者瞭解

中央社／ 台北6日電

已故作家陳柔縉生前作品「大港的女兒」日文版10月底發行，該書譯者田中美帆表示，這本書記錄了日治時期台灣人民的聲音，非常有意義，她希望讓更多日本人讀到陳柔縉的作品。

田中美帆接受中央社記者網路通訊訪問時表示，在戰後的日本歷史教育中，許多日本人甚至不知道台灣接受過日本統治，歷史的記憶並未繼承下去，她認為這是戰後教育的一大缺點。雖然日本課綱最近更改，但她認為這些措施仍不夠，因此有台灣人創作了如此的文學作品，透過這些作品傳達台灣人的心聲，是非常有意義的事。

陳柔縉2021年10月在新北市淡水區騎腳踏車遭機車追撞，經送醫搶救不治，享年57歲。「大港的女兒」中文版於2020年底發行，日文版於上個月由春秋社發行，日文書名「高雄港の娘」。

田中美帆表示，她很遺憾沒有機會和陳柔縉本人討論這本書，但她一直很喜歡陳柔縉的作品，特別是書中對庶民生活的生動描寫，如「西洋文明在台灣的初體驗」中關於「牛肉」的故事就吸引了她，為此她在2017年直接拜訪陳柔縉進行訪談，並在日本Yahoo的專欄中寫了一篇文章（https://reurl.cc/7d5ezb）。

田中美帆提到「大港的女兒」書中有許多令人難忘的場景，其中主角孫愛雪的丈夫郭英吉逃難、遠赴日本的場景讓她印象深刻，「因為我就讀台灣師範大學台灣史研究所碩士班撰寫論文時，得知著名台語學者王育德與日本直木獎得獎作家邱永漢，都是經由香港來到日本。書中談到有些人在美國協助下過境的描述，都反映了當時的情形，很佩服陳老師（陳柔縉）取材內容的豐富性。」

田中美帆也提到這次翻譯的困難點，如何在翻譯文字上表達台語與日語、台語與國語之間的差異，「對我而言是一大挑戰。由於我先生是台北人，我先向他請教文中所使用的台語內容，再了解書中如何運用台語之後，再將我故鄉四國愛媛縣的南予方言，套用在疑似以台語為第一語言的人物上」。

田中美帆說：「我認為標準日語與日本方言的關係，宛如戰前的日語與台語、戰後的國語與台語的關係，彼此間有所共通之處。如此的差異，有些日本讀者在閱讀書面日語時也許不會注意到。但它卻是代表統治者與被統治者之間的關係與斷層的重要指標。由於這本書才剛上市，我還在觀察日本讀者的反應如何，但我希望讓讀者看得出譯者的小小努力。」

田中美帆表示，她衷心贊同陳柔縉所說「人人身上都是一個時代 」的說法，「大港的女兒」書中內容就包含這個想法。田中美帆說她非常榮幸有機會擔任「大港的女兒「的翻譯，希望更多日本人能夠看到這本書。

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