教育部拋3+2新五專救技職？學界：副學士誘因不強

立法院今天上午舉行「少子女化加劇私校退場，如何挽救？」公聽會，教育部推出技術型高中（高職）與科技大學合作的3+2新五專模式盼拯救技職。但教育團體指出，新五專畢業後僅能持副學士，學生可能興趣缺缺；再者，新五專架構跟技高生升讀二專沒有太大差別，再拋出新五專制度，可能影響既有五專版圖。

教育部政務次長葉丙成表示，近年教育面臨技高生減少以及技職傾向學術化，國中生逐漸向高中傾斜，導致普高生已較技高生多。也以此提醒科大，當技高招生不佳，則科大也很難收到學生，希望透過新五專模式，讓技高、科大形成命運共同體。

葉丙成指出，新五專模式的精神是讓科大、技高兩者共構課程，一起來行銷，並專注讓技術學得更精。3+2五年間學生不會被統測等升學考試干擾，屆時持有副學士學位可直接到職場就業，想升級為學士學位也可以再加值讀2年，半工半讀、就業、就學都是彈性選擇。

全教總政策部副主任巫彰玫表示，現有的五專已是「副學士」，和新五專雷同，但副學士依舊非學士，國人對於學士文憑認定很難撼動。再者，公務人員敘薪沒有副學士一項，僅有高中和大學畢業，屆時副學士將如何認定也是問題；又目前私立大學也有學雜費補助，學生可以取得學士學位，誘因其實更強。

全教產理事長林碩杰也指出，新五專的架構跟技高生升讀二專沒有太大差別，學習成效是否流暢、技高與科大是否真的能貫通，都有待考驗。且若新五專上路，學生是否拋棄現有的五專制度再度改變現有就學版圖，進而影響到教師的工作權等，不可不慎。

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長李瑞霖則表示，文憑主義下學生可能對持副學士興趣缺缺，且如商科學生也可能面臨沒有3+2可使用的狀況或助益不大，建議應鼓勵企業、業師進入技高以此減少學用落差，並讓學生於國中階段就確實了解高中、技高的分流與個別特色。

另外，李瑞霖也談到，教育部近期頻宣傳的ＡＩ創新新思維對技職學生「沒有幫助」，用新創思維看待教育，無法解決經濟、文化資本乃至於城鄉差距等落差，若政府在乎技職，應是確實聆聽第一線學生和家長的心聲。

國民黨籍立委柯志恩也質疑，新五專對家長、學生的誘因到底在哪？教育部說要調整學制，但建議先將補助拉齊，教育部現已補助高中職生學費一年2.5萬，但五專補助卻還停留在十年前的2萬，建議先給現行五專學生平等待遇。