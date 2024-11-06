校園會客室／特教師20年 教家長也教孩子

新北特教老師楊斯涵已投入特教工作廿年，先後在三重商工及瑞芳高工任職，她引導特教生學會先站穩腳步，依靠自己的能力在社會生活，學生們畢業後更擔任前輩、大姐的角色，為其開導。楊斯涵努力不懈的態度，也讓她獲得今年的師鐸獎。

楊斯涵在三重商工任職了十四年。她說，在地有很多宮廟，不良少年也很多，學生認為只要大聲吵架、用拳頭就可以解決事情，甚至家長也是想用暴力解決事情，讓她感到很震驚。為了導正學生的觀念，楊斯涵針對每位學生不同的特質，思考該如何提供協助。

楊斯涵提到，很多學生碰到困境，會有生氣、拒絕溝通、安靜逃避等態度，這是因為沒有找到證明自己的價值，希望透過這樣的方式，遮掩自己的不足，但內心還是希望能被看見，自身能有優點被稱讚。

楊斯涵六年前調到瑞芳高工，楊斯涵表示，在偏鄉地區，家庭支持度相對不足，可能連家長也是身障者，「除了教孩子，家長也要教」。她也慶幸自己經歷過很多不同職務，有前期的養分，也知道遇到問題該怎麼解決。甚至還巡迴各校，分享自身過往經驗。

被問到會不會怕家長拒絕？楊斯涵說，很多家長都很辛苦，也會擔心學生做不好，自己都會跳出來說「放心，一定會做很好」，希望家長對孩子要更有信心，如果進步空間不大，就會一起調整方向，老師一定都會在旁陪伴。

「最終目標是希望孩子可以獨立活得好、站得穩」，楊斯涵表示，特教生在人際相處需要多練習，她會在情境上多練習認知能力跟技巧，最重要是溝通能力，如果學生缺乏面對錯誤的勇氣，就會從練習情境學習經驗，最困難的地方是摸索遊戲規則，需要花時間理解。

楊斯涵表示，特教工作很不容易，但對她而言，可以養活自己又能跟學生們相處，她笑說「哪裡有這種工作？」。