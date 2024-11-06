他山之石／日本特教學校 經費師資都到位

綜觀各國融合教育，各有特色。國家教育研究院課程及教學研究中心助理研究員黃彥融指出，像是新加坡是由聯合教育工作者透過學習和行為支持，幫助教師制定學生的學習需求規畫和課程；南韓則著重落實個別化教育計畫，更讓家長積極參與制定計畫過程。

黃彥融說，波蘭約百分之六十四點六的身心障礙兒童在一般公立學校就讀，透過全國廿三個支持融合教育專業中心，進行相關專業團隊培育的工作，心理學家、心理輔導員、語言治療師及相關專業治療團隊更進入學校提供語言治療、情緒及社交能力等治療課程。

日本同樣也很重視學前特教。幼教總會前總會長廖文秀說，日本有許多讓人印象深刻的特教幼兒園，有的位在在山明水秀的環境中，讓特殊幼兒接近大自然，減少空間與環境的壓迫，聽障、視障、過動、自閉等孩子也都有團體課程及個別課程。不僅學前特教的指導內容高品質，特教教學也更有效率，這點在台灣十分缺乏。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，日本的普通幼兒園並未設置特教班，特殊生大多都會到特教學校就讀。日本政府針對特殊教育給予許多經費，也提供各障別特教相關師資。

最值得借鏡的是，日本政府還規畫完整就業銜接。楊逸飛說，像補助特殊生畢業後就業的交通費等，讓他們得以順利就業，減少就職門檻，不像台灣特教生大多會面臨畢業後，卻找不到工作的困境。這也顯示融合教育不僅只是教育融合而已，職場、社會都要有共識。