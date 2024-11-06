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調味品摻蘇丹紅 基宜花學校禁用

聯合報／ 記者邱瑞杰戴永華王思慧／連線報導

今年初爆發蘇丹紅食安事件，飛馬牌特調咖哩粉是上周被新北衛生局驗檢出蘇丹色素一號，要求下架回收，雙北前天率先宣布學校本學期禁用咖哩粉、咖哩塊、辣椒粉等相關調味品。基隆、宜蘭、花蓮昨也宣布跟進禁用。

基隆市教育處昨表示，高雄市衛生局日前又查獲咖哩粉檢出蘇丹紅色素，為維護校園食品安全，學校即日起禁用辣椒粉、咖哩粉及薑黃粉（包含原料）至本學期結束。

基隆市113學年度午餐採購契約已將違約記點違約金，提升至每點2000元，若廠商違反規定，可依契約對廠商以違約記點方式處理，罰款或終止合約。

宜蘭縣政府最近稽查學校營養午餐，雖然初步確認沒有使用違法蘇丹紅所製成的產品，仍然決定從即日起至明年1月20日，要求團膳業者禁用辣椒粉、咖哩粉，後續視情況再研議恢復使用時間。

濟生公司「特調咖哩粉」被檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，花蓮縣衛生局指出，縣內一家食品原料公司在5月進貨30盒，稽查發現已賣出28盒，都被散客買走，只剩下2盒在退貨區辦理退貨，業者已在店內公告退貨資訊。而學校營養午餐早在蘇丹紅爆發爭議後，便全面禁用有食安疑慮的產品。

咖哩粉 蘇丹紅 衛生局

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咖哩粉驗出蘇丹紅 教部：學校營養午餐暫緩使用

新北議員籲營養午餐免費 侯友宜：朝此方向推動

蘇丹紅風爆再起 宜蘭縣宣布營養午餐全面禁用辣椒粉、咖哩粉塊

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