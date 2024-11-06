學前特教資源少 特殊生恐被漏接

學前融合教育問題多，特教資源不足也受忽略。教育團體指出，這使輕度障礙的幼兒很可能錯過早療黃金期，未來要跟上一般孩子，得花更多心力；幼教老師也發現，特教生的資源缺乏橫向整合，幼兒園常見特殊孩子被漏接。

台南市幼兒教育發展協會理事長林宏奇表示，許多幼兒有語言、學習、專注等輕度障礙，其實都可以透過特教引導，很快就追上一般幼兒的發展腳步，可惜學前特教師資、資源不足，這些幼兒很可能錯過六歲前的早療黃金期，未來進入小學後，師生、家長都更辛苦。

雖依幼照法一班僅能有兩名特教生，實務上卻常常超過。根據衛福部社家署統計，一一二年早療服務個案通報達三萬四七八一人，創下歷年新高。林宏奇表示，幼兒早療聯合評估，因為人數多，導致評估大塞車，至少要等半年才能確認結果，不少幼兒入學時還不是特教生身份，等到確認後，可能都已經中班，到時班上就超過兩名以上的人數。

教保產業工會理事、非營利幼兒園長簡瑞連表示，除了鑑輔通過的孩子外，教保現場還潛藏許多「隱性樣態」。一般幼兒園老師雖具有教保及課程專業，但並非特教專業，班上只要有一個孩子比較特別，經常需要由一名老師專屬照顧，另一名老師的師生比及照顧量就相顯吃力，更別說個別的特教指導。

幼兒園若有招收一定比率的特殊生，國教署補助教師助理員薪資，一班招收兩名特生，補助一天四小時，一小時一八三元，由幼兒園自聘，若班內有中度特教生，則補助至一天六至八小時的薪資。

不過林宏奇說，特教助理員雖然名為「特教」，但其實非本科系生也能擔任，多數助理員僅能協助教師看顧孩子、確保沒有安全疑慮而已，無法提供特教生專業的引導，且薪資不豐，連人都很難找。他直言，現在融合教育不僅特教沒有細部分類，也缺乏嚴謹指導，讓普通班老師疲於奔命，孩子無法充分學習成長，等同被放生。

中華民國幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，特教個案爆量增加，但絕大多數幼教老師都沒有特教背景，等於無形中又造成老師很多壓力，家長如果再不能多一點寬容和體諒，就衍生諸多問題。

對此，教育部表示，一一三學年度起，依各地方政府增聘之正式特殊教育教師人數核算獎勵補助經費，每新增一名教師即核予獎勵補助經費五十萬元，師資培育也研議加量培育學前特教師資。